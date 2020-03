তানোরে আওয়ামী লীগ পরিবারের মিলন মেলা

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোরে জাতির জনক ও মহান স্বাধীনতার স্থপত্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা (মুজিববর্ষ ২০২০) উপলক্ষে সরনজাই ইউনিয়ন (ইউপি) আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আওয়ামী লীগ পরিবারের মিলন মেলার আয়োজন করা হয়েছে। তবে আওয়ামী লীগ পরিবারের মিলন মেলায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কাছে থেকে কোনো ধরণের চাঁদ আয়োজিত আওয়ামী লীগ পরিবারের মিলন মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরী ও বিশেষ অতিখি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিনিধি ও উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না। অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাদেবুন নবী বাবু চৌধূরী, কাঁকনহাট পৌর মেয়র আব্দুল মজিদ মাস্টার, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক কারুজ্জামান চঞ্চল, তানোর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবু বাক্কার ও সোনীয়া সরদার, কলমা ইউপি চেয়ারম্যান মাইনুল ইসলাম স্বপন, চাঁন্দুড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান, বাধাইড় ইউপি চেয়ারম্যান আতাউর রহমান, পাঁচন্দর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন, তানোর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের হোসেন, গোদাগাড়ী উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি শফিকুল সরকার, তানোর পৌর নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী আবুল বাসার সুজন, তানোর পৌর যুবলীগের সভাপতি রাজিব সরকার হিরো, ওয়াজির হাসান প্রতাপ সরকার, মোহাম্মদ আলী বাবু, ছাত্রলীগ নেতা মোর্শেদুল মোমেনিন রিয়াদ, মেহেদী হাসান ও তানভির রেজাপ্রমূখ। এছাড়াও আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ মিলন মেলায় অংশগ্রহণ করেন। এদিকে মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তের ছবি সংবলিত বিভিন্ন সাইজের দৃস্টিনন্দন ব্যানার-ফেন্টুন ও প্যানা উপজেলা জুড়ে সাঁটানো হয়েছে এবং ক্ষণ গনণায় উপজেলা চত্ত¡রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংবলিত দৃস্টিনন্দন বিশাল ডিজিটাল ঘরি স্থাপন করা হয়েছে। #

