তানোরে সুজনের শো-ডাউন

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোর পৌরসভার আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী (সাম্ভব্য) প্রার্থী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক আবুল বাসার সুজন বর্নাঢ্য মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করেছে। চলতি বছরের ১৫ মার্চ রোববার তানোরের সরনজাই ইউপি আওয়ামী লীগ আয়োজিত আওয়ামী লীগ পরিবারের মিলন মেলায় আবুল বাসার সুজন যোগদান করেন। এদিকে মিলন মেলা শেষে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বর্নাঢ্য মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার মাধ্যমে সুজনকে তানোর পৌর সদরের আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে নিয়ে আসেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ওয়াজির হাসান প্রতাপ সরকার, আব্দুল বারী, মোর্শেদুল মোমেনিন রিয়াদ, তানভির রেজা, মেহেদী হাসান, মিলন মৃধা, আকতার হোসেন, আবুল হাসান ফিটু, শফিকুল ইসলাম, ফয়সাল সরকার অমি ও সারোয়ার হোসেন প্রমূখ।

