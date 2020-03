যে ৫ খাবার করোনাভাইরাস রুখতে রোগ প্র’তিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে

এক্সক্লুসিভ ডেস্ক: বিশ্বের ১৪৭ টি দেশ ও অঞ্চলে করোনার প্র’কোপ ছ’ড়িয়ে পড়েছে। চীনের পর করোনায় আ’ক্রা’ন্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ইতালিতে ১২ হাজার ৪৬২ জন এই ভাইরাসে আ’ক্রা’ন্ত হয়েছে এবং মৃ’ত্যু হয়েছে ১২৬৬ জনের। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো থাকলে করোনাভাইরাস সং’ক্রমণ প্র’তিহ’ত করা যায়। এ ভাইরাস মো’কাবি’লায় প্রয়োজন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোন খাবারগুলো শরীরের রোগ প্র’তিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক-

১. রোগ প্র’তিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে পর্যাপ্ত পানি পান অপরিহার্য,

২. মধুর উপকারিতাও এ ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ মধুর উপকারিতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। প্রতিদিন এক চা চামচ মধু খাওয়ার অভ্যাস করুন।

৩. ফলের ভেতরে বেদানা, পেয়ারা, আঙুর ও জাম খান। এগুলো রোগ প্র’তিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। কারণ, এগুলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ।

৪. শরীরের ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের সমতা বজায় রাখতে দই খান। দই নিয়মিত খেলে শরীরে শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণ বাড়ে। হজম শক্তির ভালো হয়, ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৫. কালোজিরার কথা না বললেই নয়। বলা হয় মৃ’ত্যু ছাড়া সব রোগের ওষুধ কালোজিরা। স্থুলতা, ক্যান্সার ও হৃদরোগ সব কিছুর বিরুদ্ধেই শক্ত প্র’তিরোধ গড়ে তোলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ কালোজিরা। এ ছাড়া সাধারণ সর্দি-কাশি, নাক বন্ধ, গলা ব্যথা, জ্বর সারাতে কালোজিরা বেশ উপকারি।

করোনাভাইরাসের ভ’য়াবহ’তায় ভয় না পেয়ে সচেতন হওয়া জরুরি। এ ছাড়া সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং বিশেষ করে ঘন ঘন হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।