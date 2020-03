রুপনগর সমাজ উন্নয়ন সংঘটনের উদ্যোগে RFL টুনামেন্ট ফাইনাল ম্যাচে পুরষ্কার বিতরন অনুষ্টান সম্পূন্ন।

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন,জেলা প্রতিনিধি, নোয়াখালী।

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলাতে

৭নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে রুপনগর সমাজ উন্নয়ন সংঘটনের উদ্যোগে রূপনগর RPL টুনামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে বিজয়ী দলের হাতে পুরষ্কার বিতরন অনুষ্ঠান সম্পূন্ন। উক্ত অনুষ্টানে

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন অফিসার ইনসার্চ মোঃ শাহেদ উদ্দিন,,চরজব্বর থানা,সুবর্ণচর, নোয়াখালী ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন, আমিনুল ইসলাম রাজিব সাবেক চেয়ারম্যান ২ নং চরবাটা ইউনিয়ন,মোহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন সাবেক ইউপি সদস্য,৮ নং দক্ষিণ চরমজিদ,৭ নং চরবাটা ইউনিয়ন পরিষদ।এইছাড়া ও উপস্হিত ছিলেন,ভিবিন্ন স্কুল,কলেজের ছাএরা এবং তাদের অবিভাবকবৃন্দ।ক্রিড়া প্রেমী শত জনতা,সামাজিক, রাজনৈতিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি গণ সহ প্রমুখ।