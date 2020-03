সৌদি আরবে প্রায় প্রতিদিনই পালাক্রমে ৪-৫ জন মিলে তাকে ধর্ষণ করতো

সাধ ছিল একটু ভালোভাবে বাঁচবেন। পরিবারের মানুষদেরও ভালো রাখবেন। সেই আশায় দালালদের টাকা দিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন সৌদি আরবে। গৃহকর্মীর চাকরি নিয়ে। কিন্তু সেই স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ তো হয়েছেই, উল্টো জুটেছে যৌন হেনস্তা-সহ নানা ধরনের নির্যাতন। বাধ্য হয়ে তারা মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। এ বছরে এখন পর্যন্ত সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে এসেছেন ৯০০ জন নারী শ্রমিক। আর গত চার বছরে দেশে ফিরে আসা নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৬ হাজারের উপরে।

সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে কাজে গিয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফেরা মৌলভীবাজারের এক তরুণী নির্যাতনের ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছেন। জানিয়েছেন, প্রায় প্রতিদিনই ৪-৫ জন মিলে তাকে ধর্ষণ করতে। সিগারেটের ছ্যাকা দেওয়া হতো শরীরের গোপন অঙ্গে।২০ বছর বয়সী ওই তরুণীর বাড়ি কমলগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায়। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ২৬ নভেম্বর সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরেন তিনি।

বিয়ের সাত মাসের মাথায় স্থানীয় আদম ব্যাপারী মোস্তফা কামালের প্রলোভনে চলতি বছরের ২৮ এপ্রিল সৌদি আরবে পাড়ি জমান ওই তরুণী। তখন তাকে গৃহকর্মীর কাজ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু দাম্মামে পৌঁছানোর পর এক পর্যায়ে তিনি জানতে পারেন, চার লাখ টাকায় তাকে যৌনকমী হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।যৌনকর্মে রাজি না হলে তার ওপর চালানো হত নির্যাতন। একটি অফিসে রেখে প্রতিদিন কয়েকজন পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করত।ভিকটিম তরুণী বলেন, জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে আমার বুক, স্পর্শকাতর জায়গা ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে। তার দিয়ে বেঁধে পিটিয়ে হাত-পা ও উরুতে জখম করে দিয়েছে। দলবেঁধে ৪/৫ জন মিলে ধর্ষণ করত, তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম।অসুস্থ হয়ে পড়ায় এক সময় সৌদি আরবের পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

দেশে ফিরে আরেকজন নারী কর্মী জানিয়েছেন, তিনি সেখানে কী ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যাওয়ার পর প্রথমে আমাকে এক মালিকের কাছে বিক্রি করা হয়৷ মালিকের অত্যাচারে ঐ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই৷ তখন আমারে ধরে একটা কোম্পানির মাধ্যমে ছয় লাখ টাকায় বিক্রি করে দেয়৷ আমার মতো আরও কয়েকশ’ মেয়ে আছে সেখানে৷ তাদের দিয়ে জোর করে দেহব্যবসা করানো হয়৷ আমি একবার সুযোগ বুঝে আমার স্বামীকে ফোন করে সব বলি৷ তারপর আমাকে সৌদি আরবে বাংলাদেশি দূতাবাসের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়৷

“তোকে টাকা দিয়ে কিনে এনেছি, যা খুশি তাই করব—এটা বলেই মারধর শুরু করত,” বেনারকে বলছিলেন সৌদি আরব ফেরত এক নারী (সামাজিক নিরাপত্তার কারণে তাঁর নাম প্রকাশ করা হলো না), যিনি গৃহকর্মী হিসেবে দেশটিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন।“মার খেতে খেতে আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম। ওই অবস্থায় যৌন নির্যাতন করত। জ্ঞান ফেরার পরে সেটা আমি বুঝতে পারতাম। প্রায় প্রতি রাতেই চলত এমন নির্যাতন। আমাকে ঠিকমতো খাবার দিত না,” বলছিলেন ওই নারী।সৌদি ফেরত এই নারী জানান, প্রায় আড়াই মাস এমন নির্যাতন সহ্য করার পরে একদিন তিনি সৌদি পুলিশের কাছে ধরা দেন। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় তাকে জেলে যেতে হয়। এক মাস ১১ দিন জেল খাটার পরে গত ২৬ আগস্ট দেশে ফিরে আসেন তিনি।

সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে গিয়ে বাংলাদেশি দুই নারী সূর্যের আলো দেখেননি এক মাস। ধর্ষণের নারকীয় ঘূর্ণাবর্তে কেটেছ তাদের দুর্বিষহ জীবন। একই পরিবারের কর্তা ও তার ছয় ছেলে মিলে বার বার ধর্ষণ করেছে তাঁকে। একটু প্রতিবাদ করলেই জুটেছে কিল-ঘুষি-লাথি। আর্তনাদ আর চোখের জলে তাদের মন গলেনি। বরং অত্যাচার বেড়ে গেছে। বিশেষ করে তলপেটে আঘাতের ফলে একাধিকবার মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সৌদি আরবে কাজ করতে গিয়ে আমাদের মেয়েরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কিছুদিন পরপরই দু-তিনজন করে ফিরে আসছে, কখনো বা আসছে দলবেঁধে। এয়ারপোর্টে নামামাত্র এনজিওকর্মীরা, সাংবাদিকরা তাদের ছেঁকে ধরছে। বিস্তারিত বর্ণনা করছে তারা তাদের দুর্ভোগের কাহিনি। সেসব নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। মানুষ আঁতকে ওঠছে। প্রশ্ন তুলছে জেনেশুনে এমন নরকে কেন পাঠাচ্ছি আমাদের নিরীহ মেয়েদের?