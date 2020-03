আত্রাইয়ের নিষ্পাপ শিশু সাফিউল বাঁচতে চাই আপনার একটু সাহায্যে বাঁচতে পারে শিশু সাফিউল

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ের দশ মাস বয়সী নিষ্পাপ শিশু সাফিউল বাঁচতে চাই। মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য। আপনার একটু সাহায্যে বাঁচতে পারে দশ মাসের শিশু সন্তান সাফিউল।

নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার পাঁচুপুর ইউনিয়নের মোল্লাপাড়া গ্রামের হতদরিদ্র খেটে খাওয়া দিন মজুর কৃষক আব্দুর রাজ্জাকের শিশু সন্তান সাফিউল ইসলাম রাফি। সে জন্মের পর থেকে হার্টের অসুখে ভুগছে। দিন মুজুর বাবা ছেলেকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জানা যায়, দিন মুজুর পিতা আব্দুর রাজ্জাক প্রথমে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও ঢাকা পিজি হাসপাতাল এবং ঢাকা ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে দেখানোর পর সর্বশেষ ভারতে হার্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেবী শের্ঠীকে দেখানোর পর তিনি জানিয়েছেন, সাফিউল ইসলাম রিফাতের হার্ট ছিদ্র হয়ে গেছে। এবং ব্রেনে ইনফেকশন সে ক্ষেত্রে অপারেশন ছাড়া তাকে বাঁচানো সম্ভব নয় এবং জরুরি ভিত্তিতে শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসা নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। অন্যথায়, তার জীবন নাশের আশংকা রয়েছে। শিশু সাফিউলের শারীরিক সমস্যা দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

এদিকে দিন মজুর আব্দুর রাজ্জাক বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করে এ পর্যন্ত প্রায় ৪/৫ লাখ ব্যয় করেছে । বর্তমানে অপারেশেন করতে প্রায় দশ লাখ টাকার প্রয়োজন হওয়ায় তার পক্ষে এই ব্যয় বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে । টাকার অভাবে তার চিকিৎসা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। তার চিকিৎসার জন্য প্রায় ১০লাখ টাকার প্রয়োজন কিন্তু হতদরিদ্র কৃষক আব্দুর রাজ্জাকের পক্ষে চিকিৎসা ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না।

এমতাবস্থায় অসহায় হতদরিদ্র পিতা-মাতা শিশু সাফিউলের সুচিকিৎসার জন্য সমাজের বিত্তবান, হৃদয়বান ও দানশীল ব্যক্তির সাহায্য কামনা করেছেন।

শিশুটিকে বাঁচাতে সাহায্য পাঠাতে পারেন আপনিও। সাফিউলের চিকিৎসার সাহায্য দিতে সরাসরি যোগাযোগ মোবাইল নাম্বার বিকাশ- ০১৭৪০-৩৮২৯৪৭ ও ব্যাংকে টাকা পাঠানোর ঠিকানা, সোনালী ব্যাংক, আত্রাই শাখা, নওগাঁ। হিসাব নং-৪৮০৩৩০১০১২৪৩৩। #