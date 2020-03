এখনই বার-হোটেল বন্ধের সময় হয়নি : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিউজ ডেস্ক : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল কামাল বলেছেন, করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের বার-হোটেল বন্ধের মতো কোনো পরি’স্থিতি সৃষ্টি হয়নি। বেশিরভাগ বারই হোটেলভিত্তিক। বার বন্ধের প্রশ্ন তখন আসবে যখন হোটেল বন্ধ করে দেবে, সব ক্লোজ করে দেবে।

আজ সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশ থেকে যেকোনো মূল্যে মা’দক নি’র্মূ’ল করা হবে বলে। এই কার্যক্রমকে সফল করতে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে তোলা নিরাময় কেন্দ্রগুলোর মানোন্নয়নে সরকার আর্থিক অনুদান দেবে।

অনেকেই কোয়ারেন্টাইন মানছেন না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আইনশৃ’ঙ্খ’লা বাহিনী যেখানেই আইন অমা’ন্য হচ্ছে সেখানেই ব্যবস্থা নিচ্ছে। গাজীপুরের কালীগঞ্জে জনগণই স্বপ্রণোদিত হয়ে একজনকে ধ’রে নিয়ে ঘরে আব’দ্ধ করেছে। সবাই সত’র্ক হয়ে গেছে, যারা এ কাজটি করছে তারা নিজেরা এটি বিবেচনায় এনে সত’র্ক হবেন বলে আশা করছি।