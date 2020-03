কুড়িগ্রামে বাংলাট্রিবিউনের সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারে দাবিতে

ভ‚ঞাপুর প্রেসক্লাবের মানববন্ধন

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ কুড়িগ্রামে বাংলাট্রিবিউনের সাংবাদিক আরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও দোষীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে টাঙ্গাইলের ভ‚ঞাপুরের সাংবাদিকরা। সোমবার (১৬ মার্চ) ভ‚ঞাপুর প্রেসক্লাবের আয়োজনে ভ‚ঞাপুর-তারাকান্দি সড়কের উপজেলা পরিষদ গেটের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক তার পেটোয়া বাহিনী দিয়ে সাংবাদিক আরিফুল ইসলামকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে মাদক দিয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে সাজা প্রদান করেন। অনতি বিলম্বে সাংবাদিক আরিফুলকে নিঃর্শতমুক্তি ও দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে দাবী করেন।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, ভ‚ঞাপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি শাহআলম প্রামানিক, সাবেক-সভাপতি আসাদুল ইসলাম বাবুল, সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম কিসলু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, প্রবীণ সাংবাদিক বদিউজ্জামান খান প্রমুখ।