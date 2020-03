খানসামায় হাম-রুবেলা টিকা পাবে ৪১হাজার শিশু

এস.এম.রকি,খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি: সারাদেশের ন্যায় দিনাজপুরের খানসামায় ৪১৫৫৫ জন শিশুকে হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২০ সফল করতে এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৬মার্চ (সোমবার) উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ আয়োজিত এ্যাডভোকেসি সভায় জানা যায়, স্কুলে ১৮মার্চ-২৪ মার্চ ও নির্ধারিত টিকাদান কেন্দ্রে ২৮মার্চ-১১ এপ্রিল সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটি ছাড়া বাকি দিনগুলোতে প্রতিদিন সকাল ৮টা-বিকাল ৪টা পর্যন্ত ০৯ মাস থেকে ১০ বছরের কম বয়সি শিশু আর স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী মিলে উপজেলায় মোট ৪১৫৫৫ জন শিশু এই টিকা পাবে।

এ্যাডভোকেসি সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আবু হাতেম,উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডা.আবু রেজা মো:মাহমুদুল হক,আরএমও ডা.শামসুদ্দোহা মুকুল,মেডিকেল অফিসার ডা.ফারুক,ডা.হাসিব, ডা.শতাব্দী,ডা.তন্নী,উপজেলা শিক্ষা অফিসার ডা.আজমল হোসেন,উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাসুদ রানা,উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার সাহীদুল ইসলাম,ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তফা শাহ, এমটি (ইপিআই) অশোক রায়,সাংবাদিকবৃন্দ,শিক্ষকগণ,ইমাম ও হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।