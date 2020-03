চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্সে ২০০ স্ট্রাইক রেটে সেঞ্চুরিতে রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশী ক্রিকেটার

স্পোর্টস ডেস্ক: একইসাথে ব্যাটিং আর বোলিংয়ে পারদর্শিতা দেখানো মুখের কথা নয়। সবাই তো আর সাকিব আল হাসান কিংবা জ্যাক ক্যালিস নন! সাকিব ক্যালিসরাও যে নিয়মিত ব্যাট-বল হাতে পারফর্ম করে যান এমনও নয়। একদিন ব্যাট হাতে ভালো করেন তো আরেক দিন বল হাতে। তবে একইসাথে ব্যাটে-বলে চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্স করে আলোচনায় এসেছেন এক বাংলাদেশি ক্রিকেটার।

অনয় বিশ্বাস অপু নামের এই ক্রিকেটারের কীর্তি শুনলে চোখ উঠবে কপালে! টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হাঁকিয়েছেন শতক। আবার বলে হাত ঘুরিয়ে শি’কার করে বসেছেন প্রতিপক্ষের সাত-সাতটি উইকেট! বলা যায়- প্রতিপক্ষকে একাই ম্যাচ হারিয়ে দিয়েছেন এই অলরাউন্ডার।

অপু দারুণ এই কীর্তি গড়েছেন বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে। গত রবিবার (১৫ মার্চ) ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মাঠে মুখোমুখি হয়েছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এই ম্যাচেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করেন বিধ্বংসী পারফরম্যান্স।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত ২০ ওভারে ২৬৩ রান জড়ো করে। ৫০ বলের মোকাবেলায় ১০১ রানের ইনিংস খেলেন চার আর ছক্কার ফুলঝুরি সাজানো অপু। সোহানুর রহমান বায়েজিদ আমিনও ছিলেন ঝড়ো ব্যাটিংয়ের দৃষ্টান্ত।

জবাবে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও অপুর সামনে দাঁড়াতেই পারেনি দলটি। গুটিয়ে যায় মাত্র ৮৬ রানে। অপু একাই শিকার করেন ৭টি উইকেট, তাও মাত্র ১০ রানের খরচায়। নির্ধারিত ৪ ওভারের চেয়ে ৪ বল কম করেছেন, তাতেই প্রতিপক্ষ পুড়ে ছারখার! ঝড়ো ব্যাটিংয়ের পর তার এমন অগ্নিঝরা বোলিং দলকে এনে দেয় ১৭৭ রানের জয়!