রেকর্ডের পাতায় উঠবে চিত্রা নদীর পাড় থেকে উঠে আসা মাশরাফির নামও

স্পোর্টস ডেস্ক : জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ আর অধিনায়ক মাশরাফির শেষ ওয়ানডেতে হোয়াইটওয়াশের লক্ষ্যে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। অধিনায়ক হিসেবে শেষবারের মতো টস করেছেন মাশরাফি। টসে হেরে ব্যাট করছে বাংলাদেশ। তবে ম্যাচ চলাকালিন সময়ে সিলেটে বৃষ্টির হা’না দেয়।

শেষপর্যন্ত ৪৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩২২ রান করে বাংলাদেশ। হোয়াইটওয়াশ এড়াতে বৃষ্টি আইনে জিম্বাবুয়ের প্রয়োজন ৩৪২ রান

এদিকে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে তামিম ইকবালের সঙ্গে লিটন দাসের ওপেনিং জুটি এখনও অবিচ্ছিন্ন ১৮২ রানে। লিটন ১০২ আর তামিম ৭৯ রানে অপরাজিত আছেন, এমন সময়ে ঝরঝরিয়ে নেমেছে বৃষ্টি। ৩৩.২ ওভার খেলা হওয়ার পর হঠাৎ বৃষ্টিতে ম্যাচ বন্ধ রয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। তবে মাশরাফির নেতৃত্ব ছাড়ার ঘোষণার পরপরই এ ম্যাচটির গুরুত্ব যেন আরও বেড়ে গেল। দেশের সফল অধিনায়ক মাশরাফির নেতৃত্বের শূন্যতা অনুভব করবে মুশফিক-তামিমরা। তাইতো স্মরণীয় জয়ের মধ্য দিয়ে রাঙাতে চায় সতীর্থরা।

আজকের এ ম্যাচ জিতলেই দেশের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে ৫০তম ওয়ানডে জয় করবেন মাশরাফি। ওয়ানডে ক্রিকেটের ৪৯ বছরের ইতিহাসে এ রকম নজির গড়েছেন ২৪ জন অধিনায়ক। ২৫তম অধিনায়ক হিসেবে রেকর্ডের পাতায় নাম উঠবে চিত্রা নদীর পাড় থেকে উঠে আসা মাশরাফির নামও।