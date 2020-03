সব চ্যানেলে টানা ২ ঘণ্টা একযোগে মুজিববর্ষের মূল অনুষ্ঠান প্রচারের সিদ্ধান্ত

নিউজ ডেস্ক : বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত টানা দুই ঘণ্টা সব বেসরকারি টেলিভিশনে একযোগে প্রচার করা হবে।

রবিবার বিকেলে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর সংগঠন অ্যটকোর বৈঠক শেষে মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স অ্যাটকোর সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী জানান, দুই ঘণ্টার অনুষ্ঠানটি রাত দুইটায় আবার পুনঃপ্রচার করা হবে। যাতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষেরাও দেখতে পারবেন এই অনুষ্ঠানটি। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সুন্দর ও সফল করতে অ্যাটকো সার্বিক সহযোগিতা করবে বলেও জানান তিনি।

শিশুদের দেখার সুবিধার্থে ১৮ই মার্চ দিনের বেলা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তাদের সুবিধামতো আবারও প্রচার করবে। এছাড়া, প্রতিটি টিভি চ্যানেলে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক অনুষ্ঠানও প্রচার করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে।