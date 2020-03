ধূমপায়ীদের করোনা আক্রান্তের ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি…

করোনাভাইরাস থেকে বাঁচতে ধূমপান না করার পরামর্শ আগেই দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও)। এবার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বললেন, করোনা থেকে বাঁচতে ধূমপান না করা, অন্য কারো সঙ্গে সিগারেট কিংবা মাদক শেয়ার না করার কথা।কারণ, করোনাভাইরাস ছড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যাওয়ার কারণে। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে অন্যের শরীরে ভাইরাসটি ঢুকে যায়। এমনকি অন্যের সঙ্গে এই অসময়ে হাত মেলাতেও বারণ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

সে ক্ষেত্রে অন্যের সিগারেট খেলে ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্যদের তুলনায় বয়স্ক এবং রোগাক্রান্তরা বেশি ঝুঁকিতে। যারা ধূমপান করেন, তাদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বেশি। যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, হার্টে সমস্যা রয়েছে; তাদের ঝুঁকি বেশি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অধূমপায়ীর তুলনায় ধূমপায়ীদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চীনে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বেশি। সে দেশে করোনায় মারা যাওয়া পুরুষদের বেশিরভাগই ধূমপায়ী।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমনিতেই ধূমপানে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেও ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেজন্য ধূমপায়ীরা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়।