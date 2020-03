শোক সংবাদ: পেসার শফিউলের বাবা আর নেই

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয় দলের অন্যতম পেসার শফিউল ইসলামের বাবা আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দুপুরে মা’রা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বিষয়টি সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন শফিউলের ভাতিজা সৌমিক ফরহাদ।

শফিউলের ভাতিজা সৌমিক ফরহাদ বলেন, দুই সপ্তাহ আগে অসুস্থ অবস্থায় ঢাকার একটি হাসপাতালে শফিউলের বাবা জাহিদুর রহমানকে ভর্তি করা হয়। গত চারদিন লাইফ সাপোর্টে ছিলেন তিনি। গতকাল হার্ট এটাকের পর তার অবস্থার আরো অবনতি হয়। মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

এর আগে জিম্বাবুয়ে সিরিজ চলাকালীনই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন শফিউলের বাবা। তাই সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডের আগে দল সিলেট ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন তিনি।