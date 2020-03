হায় আরেকটা গজব করোনার কারণে হু হু করে বাড়ছে ডিভোর্স

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : প্রাণঘা’তী করোনা ভাইরাসের কারণে চীনে হু হু করে বাড়ছে ডিভোর্সের সংখ্যা। একটানা বেশি সময় একসঙ্গে আইসোলশনে থাকার কারণে এই বি’চ্ছে’দের ঘটনা ঘটছে। চীনা গণমাধ্যমের বরাতে দ্য স্টারের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

খবরে বলা হয়, ফেব্রুয়ারির ২৪ তারিখ থেকে এ পর্যন্ত ৩০০ মানুষের ডিভোর্স রেকর্ড করা হয়েছে চীনে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এ তালাকের হার সবচেয়ে বেশি। শিনচুয়ান প্রদেশের বিবাহ রেজিস্ট্রি পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে, গেলো কয়েকদিনের ব্যবধানে চীনে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে ডিভোর্সের সংখ্যা।

করোনা আত’ঙ্কে সারাদিন বাড়িতে থাকছে মানুষ। এতে করে সামান্য তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝ’গড়া হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। যা শেষ পর্যন্ত রুপ নিচ্ছে ডিভোর্সে। প্রসঙ্গত নভেল করোনা ভাইরাসের আঁ’তুড়ঘর চীন। গেল ডিসেম্বরের শেষ দিকে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে উৎপ’ত্তি হয়ে আজ এ ভাইরাস বিশ্বকে স্থ’বির করে দিয়েছে।

শুধু চীনেরই করোনা রোগীর সংখ্যা লাখ ছাড়িয়েছে অনেক আগেই। ভাইরাসটি আত’ঙ্কে রূপ নিলে বিশ্ব থেকে বি’চ্ছি’ন্ন হয়ে পড়ে চীন। আর এখন সেই চীনেই নেই করোনা আত’ঙ্ক। দেশটির ১৩টি প্রদেশে কভিড-১৯ কোনো রো’গীর স’ন্ধা’ন মেলেনি।