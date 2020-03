করোনা ভাইরাস নিয়ে ভাইরাল যেসব গান

বিনোদন ডেস্ক : ”আ করোনা, ও করো না, মোদের ছুঁয়োনা, জীবন কেড়েছো হাজার হাজার, মোদের পাবে না, মোদের পাবে না, আ করোনা, ও করোনা, নাক না ঢেকে হাঁচি দিওনা, আ করো না ও করোনা নাকে মুখে আঙুল দিয়োনা।” সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এমনই কথার একটি গান।

অনেকেই গানটি নিয়ে ট্রো’লড করছেন। কেউ কেউ বলেছেন সাধারণ কিছু ছেলে মেয়ে মানুষকে গান গেয়ে সচেতন করার চেষ্টা করছে, মন্দ কী! আবার সমালো’চনা করতেও ছাড়ছেন না কেউ কেউ! ‘অখে’ নামের একটি ফেসবুকে পেজে প্রকাশ করা হয়েছে গানটি।

এখানেই শেষ নয়। করোনা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রকাশ হয়েছে আরও বেশ কিছু গান। গানে গানে করোনা থেকে বাঁচার প্রার্থনাও করছেন মানুষ। করোনা থেকে বাঁচতে ভারতীয় শিল্পীরাই যেন বেশি তৎপর। ভারতীয় নারীরা ”করোনা ভাগ যা” নামে ভজন গেয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এখন সেই ভজনের ভিডিও ভাই’রাল।

ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, নারীরা দল বেঁধে গান গাইছেন, ”করোনা ভাগ যা, ভারত মে তেরা কেয়া কাম? করোনা ভাগ যা।” ৪ মিনিটের কম সময়ের গানটি এখন মানুষের ফোনে ফোনে। একজন কমেন্ট ঘরে লিখেছেন, ”এই গান শুনে নি’র্ঘা’ত করোনাও ভেবেছিল এবার দুনিয়া ছাড়ার সময় এসে গেছে।”

এ ছাড়া করোনা নিয়ে গাওয়া হয়েছে বেশকিছু ভোজপুরি গান। গানের কথাগুলো এমন, ”চীন সে আয়ি ভাইরাল ভাই, করোনা ভাইরাস, হ্যালো কাউন করোনা ভাইরাস, করোনা ভাইরাস বা চোলি আমি।” খেসারি লাল যাদব, গুড্ডু রাঙিলা এবং খুশবু উত্তমের মতো গায়কদের ভোজপুরী গানগুলি ইতিমধ্যেই ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

করোনা ভাইরাস নিয়ে ভজন গেয়ছেন নরেন্দ্র চঞ্চল। গানের কথাগুলো এমন ”ডেঙ্গু ভি আয়া, সোয়াইন ফ্লু ভি আয়া। চিকু’নগু’নিয়া নে সোর মাচায়া। খবরে কি কি হোনা? কিথো আয়া করোনা? মাইয়া জি, কিথো আয়া করোনা?”