করোনা ভাইরাস বাংলাদেশসহ সদস্য দেশগুলোর জন্য ৬৫০ কোটি ডলারের তহবিল ঘোষণা এডিবির

করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলোর তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ৬৫০ কোটি ডলারের একটি তহবিলের ঘোষণা দিয়েছে।

বুধবার (১৮ মার্চ) এক ঘোষণায় এডিবির প্রেসিডেন্ট মাসাতসুগু আসাকাওয়া বলেন, ‘করোনা মহামারি এখন বৈশ্বিক সমস্যা। এরজন্য এখন প্রয়োজন শক্তিশালী জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কর্মকাণ্ড।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই মহামারি ঠেকানোর জন্য, দরিদ্রসহ অন্যান্যদের সুরক্ষা দেওয়া এবং দেশগুলোর অর্থনীতি যাতে করে আবার চাঙ্গা হতে পারে তার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আমরা একটি দৃঢ় কর্মপন্থা তৈরি করেছি। সব সদস্য দেশ ও একই ধরনের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে বৈঠকের পর আমরা এই ৬৫০ কোটি ডলারের জরুরি তহবিল গঠন করেছি, যাতে সদস্য দেশগুলোর তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়।’

তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘যদি প্রয়োজন পড়ে তবে এই ৬৫০ কোটি ডলার ছাড়াও আমরা অর্থনৈতিক ও নীতিগত সহায়তা দিতে প্রস্তুত।’

মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ৩৬০ কোটি এবং ছোট ও মাঝারি সংস্থার (এসএমই) জন্য ১৬০ কোটি ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে এডিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

মহামারির প্রভাব মোকাবিলার জন্য সবার সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে এবং এ কারণে এডিবি অন্যান্য সংস্থা যেমন ইন্টারন্যাশনাল মনিটারিং ফান্ড, বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করবে। শ্রীলঙ্কা, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপিন্স, তাজাকিস্তান, চীনসহ অন্যান্য দেশকে এডিবি ইতোমধ্যে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। যে দ্রুত প্রক্রিয়ায় তাদের সহায়তা দেওয়া হয়েছে, একই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশসহ অন্যদেরও সহায়তা দেওয়া হবে।

আগামী ১ এপ্রিল এই মহামারির কারণে সামনের দিনগুলোতে কী প্রভাব পড়বে তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করবে এডিবি।