ভয়াবহ বিপদ, করোনা আক্রান্ত ১৬৭ জন পালিয়ে বেড়াচ্ছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতজুড়ে ভয়ের আবহ তৈরি করেছে করোনাভাইরাস। ইতোমধ্যেই আক্রান্তের সংখ্যা ১৫১ জন। এদের মধ্যে ২৫ জন বিদেশি। এই অবস্থায় জরুরিকালীন তৎপরতায় সদ্য বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করছে সব রাজ্য। পাঞ্জাবের স্বাস্থ্যদপ্তরও সেই কাজই করছে।

সেখানেই তালিকা মেলাতে গিয়ে দেখা গিয়েছে সদ্য বিদেশে থেকে ফেরা ১৬৭ জনকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। সন্দেহ করা হচ্ছে তাঁর প্রত্যেকেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্যে পুলিশের দুটি বড় দলকে কাজেও লাগানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মাত্র ২৯ জনের হদিশ মিলেছে।

বিদেশ থেকে ভারতে ফিরেছেন, এমন লোকজনদের একটি তালিকা পাঞ্জাবের মেডিক্যাল কর্মকর্তারা পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোনও সংক্রমণ রয়েছে কিনা, তা যাচাই করতে ওই ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কাজ করছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা।

ওই কর্মকর্তারা বলছেন, বিদেশ থেকে আসা লোকজনদের খোঁজ করার জন্য দুটি দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পুলিশকে ১১৯ জনের খোঁজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারা এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে খুঁজে পেয়েছে। অন্য দল ছিল স্বাস্থ্য বিভাগের। তাদের ৭৭ জনকে খোঁজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই দল মাত্র ১৭ জনের হদিশ পেয়েছে।

পাসপোর্টে ভুল ঠিকানা বা টেলিফোন নম্বর থাকার কারণেই তাঁদের হদিশ করা যায়নি। দল দুটি সক্রিয় রয়েছে এবং ওই ব্যক্তিদের খোঁজ চালাচ্ছে। খুব শীঘ্রই খুঁজে বের করা যাবে।