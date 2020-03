হোম কোয়ারেন্টাইনে বিদেশফেরত ৩০ বিচারক

প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশ থেকে দেশে ফিরে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন ৩০ বিচারক। তারা গত ১৫ মার্চ অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফেরেন। সেই থেকে কোয়ারেন্টাইনে আছেন তারা।

বুধবার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা রেজাউল করিম এ তথ্য জানান। তাদের মধ্যে ১৩ জন জেলা ও দায়রা জজ।

রেজাউল করিম বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন আদালত থেকে ৩০ জন বিচারক ১৪ দিনের ট্রেনিংয়ে অস্ট্রেলিয়া যান। তারা ২৯ ফেব্রুয়ারি সেখানে যান। গত ১৫ মার্চ রাতে দেশে ফিরে আসেন। ফেরার পর থেকেই সবাই হোম কোয়ারেন্টাইনে।’

তিনি বলেন, তাদের মধ্যে ১৩ জন জেলা জজ। বাকিরা অতিরিক্ত, যুগ্ম জেলা জজ ও সিনিয়র সহকারী জজ।

ইতোমধ্যে বিশ্বের অন্তত ১৬৫টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। এখন পর্যন্ত এতে মারা গেছেন আট হাজার ২৭০ জন, আক্রান্ত হয়েছেন অন্তত ২ লাখ ৪ হাজার ৭২৭।

দেশে এখন পর্যন্ত ১৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর)।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম গত সোমবার জানিয়েছেন, বিদেশ থেকে ফিরলে সরকারি কর্মকর্তাসহ যে কাউকে বাধ্যতামূলকভাবে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।