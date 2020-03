বেলাল আজাদ ,

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার :

কক্সবাজারের উখিয়ার পালংখালী স্টেশনে আগুন লেগে ৮ টি দোকান ভস্মীভূত হয়েছে। এতে অর্ধকোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

বুধবার (১৮ মার্চ) দিবাগত রাত ১২ টার দিকে সৌদি আরব প্রবাসী আমিনুর রশিদের মালিকানাধীন টিনশেড একটি মার্কেটে এই আগুন লাগে। একটি সেলুন থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

স্থানীয় লোকজন অনেক চেষ্টা করে রাত পৌনে ১টার দিকে আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে রাত ১টার পরে দিকে উখিয়া সদর থেকে ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ম্যানেজার এমদাদুল হকের নেতৃত্বে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনে।