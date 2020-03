করোনাভাইরাস, ভারতে কারফিউ জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : করোনাভাইরাসের সং’ক্রমণ প্রতিরোধে ২২ মার্চ সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ভারতে ‘জনতার কারফিউ’ জারি করেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মোদি এ কথা জানান। মোদি জানান, ওই দিন সবাই ঘরে থাকবেন; রাস্তায় বের হবেন না।

মোদি বলেন, যারা মনে করছেন এই স’ঙ্কটে প্রভাব ভারতের ওপর পড়বে না; তারা ভুল ভাবছেন। এটি বিশ্বের জন্য অনেক বড় সঙ্ক’ট। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযু’দ্ধে যারা আ’ক্রা’ন্ত হননি, তারাও আজ করোনায় আ’ক্রা’ন্ত।

মোদি বলেন, আমি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করি যে দেশে দুধ, খাদ্য, পানীয়, ওষুধ, জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির যাতে কোনো অভাব না হয় তার জন্য সব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের হাসপাতালের ওপর চাপও ক্রমাগত বাড়ছে। রুটিন চেক আপের জন্য হাসপাতালে যাওয়া এড়াতে অনুরোধ করছি।