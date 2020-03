পতœীতলায় জীবন বীমার মরনোত্তর চেক প্রদান

শামীম আক্তার চৌধুরী প্রিন্স, পতœীতলা (নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ পতœীতলায় একমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবন বীমা কর্পোরেশনের আয়োজনে পেনশন পলিসি হোল্ডার মরহুম হাবিবুর রহমানের পরিবারের কাছে মরনোত্তর চেক প্রদান বৃহষ্পতিবার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জীবন বীমা কর্পোরেশন ৮১২-নজিপুর শাখার ডিএম ইনচার্জ ইব্রাহীম হোসেন মাসুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৭১হাজার ৫৪৪টাকার মরনোত্তর চেক প্রদান করেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান খাদিজাতুল কোবরা মুক্তা, জীবন বীমা কর্পোরেশনের উন্নয়ন অফিসার আরিফুল ইসলাম, আহসান হাবিব, নাজীম উদ্দীন প্রমূখ।

উল্লেখ্য জীবন বীমা কর্পোরেশনের পেনশন পলিসি হোল্ডার উপজেলার বাবনাবাজ এলাকার লুৎফর রহমানের ছেলে চকনিরখীন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হাবিবুর রহমান নজিপুর ঠুকনীপাড়া এলাকায় সড়ক দূর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন।