বরিশালের আকাশে সূর্য বলয়

বরিশাল ব্যুরো \ বরিশালের আকাশে সূর্যের চারপাশ থেকে আলোর বলয় বিচ্ছুরণ দেখা গেছে। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে প্রায় দুই ঘন্টা পর্যন্ত এই বিচ্ছুরণ স্থায়ী থাকে। এনিয়ে বরিশালে উৎসুক জনতা একে অপরকে মোবাইল ফোনে সূর্য বলয় দেখার জন্য জানায়। নানাধরণের কথোপকথন চলছে সূর্যের এই বলয় বা সূর্যের রংধনু নিয়ে।

তবে বিষয়টি স্বাভাবিক এবং পরিবেশ প্রতিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলেনা ও স্বাভাবিক ঘটনা বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী ইমরান হাবিব রুম্মান। তিনি বলেন, বায়ুমন্ডলের উপরের স্তরে অসংখ্য বরফ কনা রয়েছে। সূর্যের আলো যখন ওই স্তর ভেদ করে তখন ২২ ডিগ্রী কোন হলে বরফ কনার উপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে এই রশ্মি বা বলয় সৃষ্টি হয়। এটা বছরে দু’একবার হতে পারে। ২০১৮ সালেও এই বলয় হয়েছে। এতে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়না। এটা স্বাভাবিক বিষয়। এ নিয়ে কু-সংস্কার বা গুজবে কান না দেয়ার জন্যও তিনি উল্লেখ করেন।

