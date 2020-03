বরিশালে করোনা নিয়ে বিভাগীয় প্রশাসনের ভিডিও কনফারেন্স

বরিশাল ব্যুরো \ করেনাভাইরাস স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ে কি করনীয় এনিয়ে ভিডিও কনফারেন্স করেছে বরিশাল বিভাগীয় প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় বিভাগীয় কমিশনারের সভা কক্ষে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে বিভাগীয় কমিশনার মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী বলেন, বিভাগের ছয় জেলায় জেলা প্রশাসকসহ ৪২টি উপজেলার ইউএনও, উপজেলা ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যানসহ নেতৃস্থানীয়রা এই কনফারেন্সে অংশ নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, করোনা মোকাবেলায় যারা হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে তাদের নজরে রাখা এবং জনসমাগম বিশেষ করে বড় ধরণের জমায়েত বন্ধ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে বুঝিয়ে ধর্মীয়রীতি পালনে বড় জমায়েত যাতে না করা হয়, সে বিষয়ে প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের বলা হয়েছে।

গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্সে উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দা মনিরুন নাহার মেরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইসরাত জাহান, উজিরপুরের উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল মজিদ সিকদার বাচ্চু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রণতি বিশ^াসসহ দুই উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দরা ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন।

লিফলেট বিতরণ \ অপরদিকে উজিরপুর ও গৌরনদীতে বৃস্পতিবার দিনভর করোনা ভাইরাস জনসচেতনতায় লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। জনগনের স্বাস্থ্য আন্দোলন-বাংলাদেশের সহযোগিতায় এবং স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা ব্রেড, আভাস ও এইড’র যৌথ উদ্যোগে দুই উপজেলার বিভিন্নস্থানে একাধিক টিম লিফলেট বিতরণ করেন।

