বাংলাদেশে সবধরনের ক্রিকেট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্ক: সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘা’তী করোনাভাইরাসের কারণে দেশের সব ধরনের ক্রিকেট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। উদ্ভুত পরিস্থিতি বিবেচনা শেষে আজ বৃহস্পতিবার মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে এই ঘোষণা দেন বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। আগামী ১৫ এপ্রিলের আগে ক্রিকেট ফেরার কোনো সম্ভাবনাও দেখছেন না তিনি।

বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘এর আগে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের এক রাউন্ডের খেলা স্থগিত করেছিলাম। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় সব ধরনের ক্রিকেট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হলো। আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকা লিগের খেলা মাঠে ফেরার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না।’

গত সোমবার সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে অন্তত ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের ঘরোয়া সব খেলাধুলা স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল। তবে বিসিবি তখন শুধু ১৮ ও ১৯ মার্চের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের খেলা স্থগিত করে। এবার সব ধরনের ক্রিকেটই বন্ধ হয়ে গেল।