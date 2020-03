যে প্রচলিত দুটি ওষুধেই সারবে করোনা, বলছেন বিজ্ঞানীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির ক্লি’নিক্যা’ল রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, প্রচলতি দুটি ওষুধের মাধ্যমেই করোনাভাইরাস নিরাময় সম্ভব।অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির ক্লি’নিক্যা’ল রিসা’র্চের বিজ্ঞানীরা দা’বি করছেন, ক্লো’রোকু’ইন এবং লো’পিনা’ভার নামক ওষুধ করোনাভাইরাস আক্রা’ন্ত রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ওষুধ দুটি বর্তমানে ম্যা’লেরি’য়া এবং এই’চআই’ভি চিকিৎসায় ব্যবহৃ’ত হচ্ছে।

গবে’ষণায় নেতৃত্ব দেন প্রফেসর ডেভিড পেটারসন বলেন, ম্যালে’রিয়া এবং এই’চআই’ভি চিকিৎসায় ব্যবহৃ’ত ওষুধ দুটি ইতোমধ্যে টে’স্টটি’উবে ভাইরাসটি নি’শ্চি’হ্ন করার স’ক্ষ’মতা দেখিয়েছে। এই ওষুধ দুটির করোনার চিকিৎসায় কা’র্যকা’রিতা আছে। থে’রা’পি শেষ হওয়ার পরে রো’গীর শরীরে করোনাভাইরাস থাকবে না। অস্ট্রেলিয়াজু’ড়ে একটি ক্লি’নিক্যা’ল স্টা’ডি চা’লাবেন গবেষ’করা।

ডেভিড পেটারসন ওষুধ দুটি নিয়ে ব্যা’খ্যাও দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘মু’হূ’র্তে আমরা যা করতে চাই তা হলো- অস্ট্রেলিয়াজু’ড়ে একটি বিশাল ক্লি’নিক্যা’ল ট্রা’য়া’ল চা’লানো; অন্তত ৫০টি হাসপাতালে। আমরা যা করতে যাচ্ছি তা হলো একটি ওষুধ, বনাম অন্য ওষুধ, বনাম দুটি ওষুধের সং’মিশ্র’ণ।’

চলতি মাসের শেষের দিকে স্বে’চ্ছাসে’বী রো’গীদের মাধ্যমে এই ক্লি’নিক্যা’ল ট্রা’য়াল শুরু করা হতে পারে। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ায় করোনাভাইরাসে আক্রা’ন্ত চীনা রো’গীদের ইতোমধ্যে এই’চআই’ভি ওষু’ধ দেওয়া হয়েছে এবং প্রাথমিক ফল ইতিবাচক মিলেছে বলেও জানান তিনি।

তবে এই গবে’ষণা এগিয়ে নেওয়ার আ’শ্বা’স মিলেছে। ধা’রণা করা হচ্ছে, অ্যা’ন্টি-ম্যা’লেরি’য়াল ওষুধ ক্লো’রোকু’ইন অথবা এই’চআই’ভি দ’ম’নের মি’শ্র ওষু’ধ রি’টোনা’ভি কিংবা উভয় ওষু’ধের সং’মিশ্র’ণ করোনাভাইরাস নিরাময়ে সাফ’ল্য এ’নে দেবে।সূত্র: দ্য মিরর