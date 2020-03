রৌমারীতে ইয়াবাসহ আটক-২

মোস্তাফিজুর রহমান তারা, রৌমারী (কুড়িগ্রমা) প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের রৌমারীতে ভারতীয় ৮৯ পিস ইয়াবাসহ দুই জনকে আটক করেছে থানাপুলিশ। বুধবার (১৮ মার্চ) বিকালে উপজেলার নতুন বন্দর তুড়া রোডের দুই নম্বর ব্রিজে ইয়াবাসহ তাদের আটক করে। আটক ব্যক্তিরা হলেন, উপজেলার নটাপাড়া গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে শাহিন আলম (৪২) ও মজিবুর রহমানের ছেলে খোকন মিয়া (৩৩)।

এসআই ছামছুল হক ও এ এসআই শহিদুল ইসলাম মন্ডল বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তুড়া রোডে অবস্থানকালে দুইজন মাদক ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে ৮৯ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়।

রৌমারী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) দিলওয়ার হাসান ইনাম আটক বিষয় নিশ্চিত করে জানান, ওই দুই ব্যক্তিকে গোপন সংবাদের মাধ্যমে ৮৯ পিস ইয়াবাসহ তাদের আটক করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজুর পর বৃহস্পতিবার সকালে আদালতের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

