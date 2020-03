সাদুল্লাপুরে মা-ছেলের নিখোজের সাত দিনেও সন্ধান মেলেনি

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি:গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ছাইগাড়ী গোবিন্দপুর গ্রামের গৃহবধূ মৌসুমী ও তার পাঁচ বছরের ছেলে শিহাবের নিখোজের সাত দিনেও সন্ধান মেলেনি। এ ঘটনায় ওই পরিবারে চলছে শোকের মাতম।এ ব্যাপারে মৌসুমীর বাবা মকবুল শেখ সাদুল্লাপুর থানায় একটি জিডি করেন। উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের মহির উদ্দিনের ছেলে লিটন মিয়া তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকায় একটি গার্মেন্টস-এ চাকুরি করতেন। গত ১২ মার্চ ঢাকা থেকে বিয়ের অনুষ্ঠানের দাওয়াত খাওয়ার জন্য লিটনের স্ত্রী সন্তানসহ শ্বশুরবাড়ি ছাইগাড়ী গোবিন্দপুর গ্রামে আসে।পরদিন ১৩ মার্চ সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে মৌসুমী ও তার সন্তান শিহাবকে নিয়ে বাবার বাড়ি রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার চতরা এলাকার শমশেরপাড়া গ্রামে যাওয়ার কথা বলে বের হয়ে নিখোঁজ হয়। নিখোঁজের সাত দিন অতিবাহিত হলেও মা ও সন্তানের সন্ধান মেলেনি। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় মৌসুমীর পরনে কালো রঙের বোরকা ছিল ও তার সন্তানের পরনে ছিল হলুদ রঙের হাফ শার্ট। মৌসুমীর বাবা ও স্বামী বিভিন্ন জায়গায় তাদের পাগলের মতো খুঁজছেন। কেউ তাদের সন্ধান জানলে সাদুল্লাপুর থানায় খবর দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মৌসুমীর পরিবার।

