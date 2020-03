ঝিনাইদহে সাবেক এমপি অপুর উদ্যোগে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মোড়ে মোড়ে বালতি, মগ, সাবানের ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার, ঝিনাইদহঃ

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম অপু’র উদ্যোগে পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে বালতি, মগ ও হাতধোয়া সাবান ব্যবহার করার ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের এইস এস এস সড়কে সাবেক এমপি শফিকুল ইসলাম অপুর বাসভবনের সামনে থেকে এই বালতি মগ ও হাতধোয়া সাবান স্থাপনরে কার্যক্রম শুরু হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগসহ অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সেসময় তারা পথচারী, দোকানী, চালক, শ্রমিক ও সাধারন মানুষের সুবিধার কথা চিন্তা করে বিশেষ বিশেষ স্থানে বালতি, সাবান ও মগ স্থাপন করা হয়। তারা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বালতি, সাবান ও মগ বিতরণের পাশাপাশি সকলকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

