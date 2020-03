দুই মাস ধরে চেষ্টা করছি বলে দেশ আজও ভালো আছে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিউজ ডেস্ক : স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে যেসব পরামর্শ দেয়া হচ্ছে সেগুলো মেনে চললে সবাই ভালো থাকতে পারবো। দুই মাস ধরে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ কারণে আজও দেশ ভালো আছে। প্রধানমন্ত্রী আজও একনেকের সভায় বলেছেন, ‘আমরা তো এখনও ভালো আছি। আমরা অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।’

বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে করোনা ভাইরাসের সং’ক্র’মণ প্রতিরো’ধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ সব মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করছে। সব মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দিচ্ছেন। উনার (প্রধানমন্ত্রী) অফিস পরামর্শ দিচ্ছে। কেবিনেট থেকে পরামর্শ পাচ্ছি।

তিনি জানান, সব জেলা থেকে হালনাগাদ তথ্য পাচ্ছি। কোন জেলায় কত রোগী, কতজনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হলো, কতজনকে আইসোলেশনে পাঠানো হলো, এ সংক্রা’ন্ত সব তথ্য প্রতিদিনই পাচ্ছি। করোনা ভাইরাস সং’ক্র’মণ প্রতিরো’ধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য বিভাগের সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি বা’তিল করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নত অনেক দেশ করোনা নিয়’ন্ত্রণ করতে পারেনি। ইতালিতে ৩০ হাজার লোক আক্রা’ন্ত হয়েছে, মা’রা গেছে তিন হাজারেরও বেশি। যুক্তরাজ্যে হচ্ছে ফ্রান্সে হচ্ছে তারা কিন্তু নিয়’ন্ত্রণ করতে পারছে না। আমরা গণমাধ্যমকর্মীদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে সহযোগিতা চাই। সবাই মিলে যদি কাজ করি তাহলে আমরা এটাকে নিয়’ন্ত্রণে রাখতে পারব।