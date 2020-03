পুরুষের শক্তি বাড়াবে যে খাবার বাদাম।

ছবি সংগৃহীত

বাদাম খেতে পছন্দ করেন অনেকে। তবে এই খাবারের স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না। বাদাম ওজন নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে ও মস্তিষ্কে শক্তি জোগায়। এতে রয়েছে প্রোটিন, ফাইবারসহ নানা রকম ভিটামিন ও মিনারেল।

তবে বাদামের আরও গুণাগুণ সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষকেরা বলছেন, স্বাস্থ্যবান পুরুষের জন্য বাদাম খুবই উপকারি খাবার। পুরুষের শারীরিক আকাঙ্ক্ষা বাড়ার সঙ্গে বাদামের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে ওই গবেষণায়।

এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

