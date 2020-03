প্রয়োজনে দেশের এই দুই-তিনটি অঞ্চল লকডাউন করার ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নিউজ ডেস্ক : করোনার কারণে প্রয়োজনে শিবচর ও মাদারীপুর লকডাউন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। তিনি বলেন, শিবচর ও মাদারীপুর ভালনারেবল। এ জেলায়ই করোনা আক্রা’ন্ত দেশ থেকে বেশি মানুষ এসেছে। সেখানেই বেশি নজ’রদা’রি করা হচ্ছে। প্রয়োজনে লকডাউন করা হবে।

বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান তিনি। বিদেশ ফেরত এলাকাগুলোয় যেখানে কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম মানা হচ্ছে না। সেই সব এলাকা লকডাউন করার কোনো চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে কিনা- জানতে চাইলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, যথার্থই বলেছেন। পরিস্থিতির যদি আরও অবনতি হয় তবে কোনো এরিয়া যদি বেশি আক্রান্ত হয়ে যায়। আমরা অবশ্যই সেই সেই এরিয়াকে লকডাউন করে দেব।

তিনি বলেন, আরও যেখানে যেখানে প্রয়োজন হবে আমরা লকডাউনে চলে যাব। কারণ আমাদের দেশের মানুষকে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে হবে। লকডাউন করাটাই আ’ক্রা’ন্ত এলাকার জন্য একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে আমরা করোনাভাইরাস নিয়’ন্ত্রণ করতে পারব।

কোন এলাকাগুলোতে লকডাউন করার মতো পরি’স্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে কোনো ধারণা কী আছে- এ বিষয়ে তিনি বলেন, দু-একটি এলাকার কথা আমাদের খবরে আসে। সেটা হলো মাদারীপুর এরিয়া, ফরিদপুর এরিয়া, শিবচর এরিয়া। এসব এলাকায় বেশি দেখা দিচ্ছে। যদি অবনতি ঘটে তাহলে আমরা লকডাউনের দিকে আমরা যাব।