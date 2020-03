বান্ধবীর সঙ্গে ঘুরলেই ফুরফুরে থাকবে মন

মন খারাপ? এক্ষুণি কোনো বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরে আসুন, মন হয়ে উঠবে ফুরফুরে। সমীক্ষা জানাচ্ছে, মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিলেই কাটবে অবসাদ।

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে, সমমনস্ক এবং সমলিঙ্গের বন্ধুদের সঙ্গে মন খুলে যে কোনো বিষয়েই আলোচনা করা যায়। বিশেষ করে ঘোরার সময় সবচেয়ে বেশি কথা উঠে আসে। তাই মনও থাকে পরিষ্কার। ঠিক এ কারণেই বান্ধবীদের সঙ্গে থাকলে স্ট্রেস কম হয় মহিলাদের।

গবেষণা বলছে, কাছের বান্ধবীদের সঙ্গে ঘুরলে নিজের প্রতিও ভালবাসা তৈরি হয়। যেটা সাহায্য করে মস্তিস্কে ভালো পরিবর্তন আনে। শারিরীকভাবেও বেশ উপকারি; কারণ এতে রক্তচাপ কমে এবং হৃদরোগ এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস পায়।

পুরুষদের নিয়ে এই ধরনের কোনো সমীক্ষার খবর না পাওয়া গেলেও অনুমান করা যায় বিষয়টা এ রকমই হবে।

গর্ভবতী মায়েদের যেসব টিকা ভুলেও নেয়া যাবে না

প্রতিটি মা-বাবারই কাম্য একটি সুস্থ সন্তান। এক্ষেত্রে বাবার খেয়াল রাখার পাশাপাশি মাকেও থাকতে হয় অনেক বেশি সতর্ক। সুস্থ সন্তান পেতে গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের কিছু নির্দিষ্ট টিকা নেয়া জরুরি। কারণ কিছু নির্দিষ্ট টিকা আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে।

আবার এসময় এমন কিছু টিকা আছে যা গ্রহণ করলে সন্তানের জন্য খুবই বিপজ্জনক। তাই অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন কোন কোন টিকা গর্ভধারণের আগে গ্রহণ করতে হবে। আর কি কি টিকা গর্ভকালীন সময়ে গ্রহণ করতে হবে। আবার কোন কোন টিকা নেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক-

রুবেলা টিকা

গর্ভবতী মায়ের রুবেলা ইনফেকশন হলে, সন্তান জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে, অথবা জন্মের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করতে পারে। তাই গর্ভধারণের আগে রুবেলা টিকা নেয়া অত্যন্ত জরুরি। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন, রুবেলার টিকা নেয়ার কমপক্ষে এক মাস পর মা গর্ভধারণ করে। অর্থাৎ রুবেলার প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরে তৈরি হওয়ার পর গর্ভধারণ করতে হবে।

হেপাটাইটিস বি, ফ্লু-য়ের টিকা এবং হুপিং কাশির টিকা

আমাদের দেশে রুটিন ইপিআই সিডিউলে টিটেনাস এবং ডিপথেরিয়ার সঙ্গে হেপাটাইটিস বি, ফ্লু-য়ের টিকা, হুপিং কাশির টিকাসহ তিনটি টিকাই দেয়া হয়। অর্থাৎ ৬ সপ্তাহ, ১০ সপ্তাহ এবং ১৪ সপ্তাহ বয়সেই এসব টিকা নেয়া হয়ে থাকে। তাই গর্ভবতী মাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে যে, তার এসব টিকা নেয়া আছে কি না।

নেয়া ন থাকলে, গর্ভধারণের ২৭ থেকে ৩৬ সপ্তাহের মধ্যেই এই তিনটি টিকা একসঙ্গে নেয়া যেতে পারে। গর্ভকালীন সময়ে যেন মা ও তার সন্তান বিপদমুক্ত থাকে তাই, মেয়েদের ১৫ বছর বয়সেই হাম এবং রুবেলার টিকার পাশাপাশি টিটি টিকা দিন।

ভ্রমনকালীন টিকা

এছাড়াও গর্ভবতী অবস্থায় যদি মাকে কোনো ভ্রমণে যেতে হয়, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে ভ্রমনকালীন টিকা নেয়া যেতে পারে। গর্ভবতীকালীন ভ্রমণের সময়ে যেসব টিকা নেয়া হয়, সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মেনিনজাইটিসের টিকা।

যেসব টিকা নেয়া যাবে না

কিছু কিছু টিকা গর্ভকালীন সময়ে একদমই নেয়া যাবে না। সেগুলো সম্পর্কে নজর দিতে হবে। এধরনের টিকা গুলো হল মাম্পস, হাম, রুবেলা, ভ্যারিসেলা (চিকেন পক্স), বিসিজি, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস এবং ইয়েলো ফিভারের টিকা। এছাড়াও টাইফয়েড এবং জাপানিজ এনকেফালাইটিসের টিকাও পরিহার করা ভালো। তবে ডায়াবেটিস বা হাঁপানি ইত্যাদির উপরও টিকাগুলো নেয়া না নেয়া নির্ভর করে। তাই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক টিকা গ্রহণ করুন।