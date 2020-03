রাহুল গান্ধী আমাদের টাকা-পয়সা দিয়ে দেখাশোনা করতেন, কাউকে বলা বারণ ছিল : নির্ভ’য়ার বাবা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নির্ভ’য়ার চার ধ’র্ষকের ফাঁ’সির দিনই সংবাদ মাধ্যমের কাছে একটি গো’পন কথা প্রকাশ করলেন তার বাবা বদ্রিনাথ সিং। তিনি বলেন, মেয়ের মৃ’ত্যুর পর থেকে রাহুল গান্ধী তাদের পরিবারকে স্বা’ন্তনা দিয়েছেন। নানাভাবে সাহায্যও করেছেন। অনেক সময় অর্থও দিয়েছেন। কিন্তু বাইরে সেকথা জানাতে নি’ষে’ধ করে দিয়েছিলেন।

বদ্রীনাথ জানান, মেয়ের মৃ’ত্যুর পরে অনেকেই তাদের সাহায্য করার প্রতি’শ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু রাহুল একা তাদের টানা সাহায্য করে গিয়েছেন। তার কথায়, ‘মেয়ের মৃ’ত্যু আমাদের হৃদয়ে গভীর ক্ষ’ত সৃষ্টি করেছে। রাহুল গান্ধীর রাজনীতি যাই হোক, তিনি আমাদের কাছে দেবদূতের মতো। রাহুল বিশেষ করে নি’র্ভ’য়ার ভাইকে সাহায্য করতেন। রাহুলের সাহায্যেই সে এখন পাইলট হয়েছে। রাজনীতিতে তার কোনও আগ্রহ নেই। রাহুলও নির্ভয়ার পরিবারকে সাহায্য করা নিয়ে রাজনীতি করেননি।

নির্ভয়ার বাবা বলেন, ‘রাহুলের কাছে আমাদের কৃত’জ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। তিনি আমাদের বরাবরই বলতেন, আমাদের সাহায্য করার পিছনে তার কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। মানবিক কারণেই তিনি আমাদের সাহায্য করছেন।’ বদ্রীনাথ তার ছেলের নাম জানাননি। কিন্তু বলেছেন, সে এখন পাইলট হিসাবে ইন্ডিগো এয়ারলাইনসে চাকরি পেয়েছে। সাত বছরের আইনি লড়া’ইয়ের পরে শুক্রবার ভোরে তিহাড় জেলে ফাঁ’সি দেওয়া হয়েছে নির্ভ’য়ার চার দো’ষীকে।

এই ঘটনায় করোনা আত’ঙ্কের মধ্যেও একটা স্বস্তি পেয়েছে ভারত। এই ঘটনার পরে মন্তব্য করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বললেন, ন্যায়বি’চার জয় পেল। শুক্রবার সকালে টুইট করেন মোদি। টুইটে তিনি লেখেন, ‘ন্যায়বি’চার জয় পেল। ভারতের মহিলাদের সম্মান ও সুর’ক্ষা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নারী শ’ক্তি সব ক্ষে’ত্রে বিকশিত হয়েছে। আমাদের একসঙ্গে মিলে এমন একটা দেশ বানাতে হবে যেখানে মহিলাদের ক্ষ’মতায়নের দিকেই ন’জর দেওয়া হয়। যেখানে সাম্য বজায় থাকে।’

দীর্ঘ টালবা’হানার শেষে চতুর্থ বারের জন্য ঘোষণা হয়েছিল ফাঁ’সির তারিখ। এর আগে যেভাবে তিন-তিন বার ফাঁ’সির তারিখ পিছিয়েছে, তাতে স’ন্দে’হ ছিল এই বারও ফাঁ’সি হবে কিনা। আশ’ঙ্কা ছিল, ফের কোনও আইনি ফাঁ’ক বার করে সুযোগ নিতে পারে অ’পরা’ধীরা। সে চেষ্টাও চলেছিল বি’স্তর। ফাঁ’সির দু’দিন আগে থেকেই শুরু হয় একের পর এক আবেদন। এমনকি ফাঁ’সির ঠিক আগের রাতেও মাঝরাত থেকে শুরু হয় মহানাটক। কিন্তু উত্তে’জনার পারা চ’ড়িয়েও, শেষমেশ কোনও অপ্রত্যাশিত রায় আসেনি আদালতের তরফে। নির্ধা’রিত সময় ও সূচি মেনেই ফাঁ’সির জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। ফাঁ’সি হয়েও যায় ঠিক সময়ে। সূত্র : দ্য ওয়াল