করোনা ঠে’কাতে মিরপুরে একটি বহুতল ভবন লকডাউন

নিউজ ডেস্ক : করোনা ভাইরাসের সং’ক্র’মণ ঠে’কাতে রাজধানীর মিরপুরে একটি বহুতল আবাসিক ভবন লকডাউন করে ভবনটি কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। মিরপুর-১-এর উত্তর টোলারবাগে ওই বাড়ি থেকে কেউ বের হতে পারবেন না, পাশাপাশি ভেতরেও কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না।

এ বিষয়ে ক’ঠো’র নির্দে’শনা ও নজ’রদারি করা হচ্ছে। জানা গেছে, বাড়িটিতে কয়েকজন বিদেশ ফেরত বাসিন্দা অবস্থান করছেন। ভবনে ৩০টি পরিবার বসবাস করে। দারুস সালাম থানার ওসি তোফায়েল আহম্মেদ গণমাধ্যমকে বলেন, সরকারের নির্দে’শনা ভবনটির বাসিন্দারা মেনে চলছেন। প্রয়োজনে আমরাও সহযোগিতা করব।

ডিএমপির মিরপুর বিভাগের দারুস সালাম জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মিজানুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, কয়েকজন বিদেশ ফেরত থাকায় ভবনটির বাসিন্দারা নিজেরাই শনিবার ভোর থেকে ভবনটি লকডাউন করে দিয়েছেন। বাসিন্দারা নিজেরাই সচেতন হয়ে কাজটি করেছে। আমরা কোনো বাড়ি লকডাউন করার এখতিয়ার রাখি না।