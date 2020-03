করোনা নিয়ে তরুণদের উদ্দেশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষ বার্তা

নিউজ ডেস্ক : উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও করোনার প্রকো’প সামাল দিতে হি’মশি’ম খাচ্ছে বিশ্বের বড় দেশগুলো। এমন পরি’স্থিতিতে তরুণদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। মৃ’ত্যুর হা’র কম দেখে স্বাস্থ্য বিধি উপেক্ষা করে আসা তরুণদের স’ত’র্ক করেছে সংস্থাটি।

ডব্লিউএইচওর প্রধান টেড্রোস আডানম গেব্রিয়াসিস জেনেভা থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বলেন, যদিও বয়সী মানুষদের মৃ’ত্যু বেশি হচ্ছে, তবুও তরুণদের প্রতি আমি বলব, আপনারাও ঝুঁ’কিমু’ক্ত নন। এ ভাইরাস আপনাকেও হাসপাতালে পাঠাতে পারে, আপনাকে দুর্বল করে তুলতে পারে, এমনকি মৃ’ত্যু ঘটাতে পারে।

তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কারও জীবন ও মৃ’ত্যুর ব্যবধান ঘুচিয়ে দয়ার কারণ হতে পারেন আপনারা, এখন সিদ্ধান্ত আপনাদের। তরুণদের অবা’ধে ঘোরাফেরা এবং প্রবীণদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলারও পরামর্শ দেন তিনি।

করোনা ভাইরাসে আ’ক্রা’ন্ত হয়ে এখনও পর্যন্ত বিশ্বে ৯ হাজার ৮৪০ জন মানুষ প্রা’ণ হা’রিয়েছেন। প্রাণঘা’তী এই ভাইরাসে আ’ক্রা’ন্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৩ জন। করোনা ভাইরাসে বিপ’র্য’স্ত ইতালিতে যে চার হাজার মানুষের মৃ’ত্যু ঘটেছে, তাদের গড় বয়স ৭৮ বছর।

চীনে যে তিন হাজার ২০০ মানুষের মৃ’ত্যু ঘটেছে, তাদের মধ্যে ৫০ বছরের কম বয়সীর হা’র ১ শতাংশের কম। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বয়সীদের মৃ’তের হা’র বেশি হলেও ঝুঁ’কি সব বয়সীদেরই।