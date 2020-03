করোনা সতর্কতায় লক্ষ্মীপুরে পুলিশের লিফলেট বিতরণ

বাংলাদেশেও নোভেল করোনা ভাইরাসের দেখা মেলায় জনসচেতনার লক্ষে লক্ষ্মীপুরে লিফলেট বিতরন করেছে জেলা পুলিশ।

২১ মার্চ শনিবার দুপুরে শহরের ঝুমুর এলাকায় জনসাধারনের মাঝে ও গণপরিবহনে এ লিফলেট বিতরণ করা হয়।

জেলা পুলিশের পক্ষে এমন কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (টিআই) মামুন আল-আমিন।

এসময় ট্রাফিক বিভাগের অন্যান্য অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত কয়েকদিন যাবত জেলা পুলিশ ও থানা পুলিশ মাইকিং করে জনগণকে সতর্ক করতে দেখা গেছে।

টিআই মামুন আল-আমিন জানান, জেলা পুলিশ সুপার ড. এএইচএম কামরুľমানের নির্দেশে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে

জনগনকে সচেতনতা ও নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার বিভিনś উপায় সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

করোনা ভাইরাস নিয়ে আতংকিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং যে সব অংঙ্গ প্রতংঙ্গের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায় সেগুলির যত্ন নিতে হবে এবং মাস্ক ব্যবহার করতে হব।

করোনা ভাইরাস মুলত হাত, মুখ, চোখ ও নাক এসবের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ।