গাইবান্ধা-৩ আসনে উপ-নির্বাচনে চলছে

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: আজ ২১ মার্চ গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্লাপুর-পলাশবাড়ী) আসনে উপ-নির্বাচন ভোট গ্রহণ চলছে। কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ২৩২টি কেন্দ্রের গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনিত প্রার্থী উম্মে কুলসুম স্মৃতি (নৌকা), বিএনপি’র মনোনিত প্রার্থী ডা. মইনুল হাসান সাদিক (ধানের শীষ) এবং জাতীয় পার্টির মনোনিত প্রার্থী মাইনুর রাব্বী চৌধুরী রুমান (লাঙ্গল) প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্ব›িদ্ব করছে। সাদুল্লাপুর উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন এবং পলাশবাড়ী উপজেলার ১টি পৌরসভা ও ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে এ নির্বাচনী এলাকা গঠিত। এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লক্ষ ১১ হাজার ৮৫৪ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ১১ হাজার ১০৮ জন এবং পুরুষ ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৪৬ জন। নতুন ভোটার ২৩ হাজার ৩৫৭ জন। মোট ভোটারের ৩০ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ফলে জয়-পরাজয় তরুণ ভোটারদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। ২০১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর ডাঃ ইউনুস আলী সরকারের মৃত্যুতে এ আসনটি শূন্য হয়।

