ঢাকা-১০ উপ-নির্বাচন: এমপি হলেন শফিউল ইসলাম

৩ লাখ ২১ হাজার ২৭৫ ভোটের মধ্যে মোট ভোট পড়েছে ১৬,৯৬৫। অর্থাৎ, মাত্র ৫.২৮ শতাংশ ভোট পড়েছে।

এর আগে শনিবার সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। শেষ হয় বিকেল ৫টায়।

শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হলেও করোনা আতঙ্কে ভোটার উপস্থিত ছিলো খুবই কম। যদিও নির্বাচন কমিশন থেকে হ্যান্ড স্যানিটাইজেশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল প্রতিটি কেন্দ্রে।

উল্লেখ্য, ঢাকা- ১০ আসনের এমপি ছিলেন শেখ ফজলে নূর তাপস। গত ১ ফেব্রুয়ারি সিটি নির্বাচনে ডিএসসিসির মেয়র পদে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে গত ২৯ ডিসেম্বর তিনি এই আসন থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর আসনটি শূন্য ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন ইসি।