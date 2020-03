না’গঞ্জে করোনা প্রতিরোধে প্রেস নিউজ ও গ্রাজুয়েট ক্লাবের মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার:

ইউরোপ-মধ্যপ্রচ্যের পর দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে ‘করোনা ভাইরাস’

সংক্রমণের ফলে সারাবিশ্বেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। ইতোমধ্যেই এটিকে মহামারি

অখ্যায়িত করে সতর্কতা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বাংলাদেশেও

করোনা আক্রান্ত হয়ে একজন মারা গেছে। আর এ রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ার

সাথে সাথে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার সংখ্যাও দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। যার

ফলে দেরীতে হলেও সারাদেশব্যপী সতর্কতা জারী করেছে সরকার। এদিকে সারা

দেশের ন্যায় নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাস আতঙ্ক বাড়ছে। প্রাণঘাতী এ ভাইরাসের

সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় এর সংক্রমণ রোধে জনসচেতনাতামূলক লিফলেট বিতরণ করা

হয়েছে। শুক্রবার (২০ মার্চ) বিকেল থেকে নগরীর খানপুর এলাকার ৩০০ শয্যা

হাসপাতালের সামনে অনলাইন নিউজ পোর্টাল প্রেস নিউজ২৪ ও গ্রাজুয়েট ক্লাব

লিমিটেডে’র যৌথ উদ্যোগে এই প্রচারণা চালানো হয়। এসময় হাসপাতালের সামনে

বিভিন্ন দোকান, পথচারীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনগনের হাতে হাতে

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে তৈরি করা লিফলেট

বিতরণ করা হয়’। বিতরন শেষে বক্তারা এক পথসভার মাধ্যমে জনগনকে আহ্বান

জানিয়ে বলেন, ‘করোনাভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক হোন, ঘনঘন দুই হাত

সাবান পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড পরিস্কার করুন, হ্যান্ডশেক, কোলাকুলি

থেকে বিরত থাকুন, যেখানে সেখানে থুথু ফেলবেন না, রান্নার আগে খাবার ভালো

করে ধুয়ে নিন এবং জনবহুল স্থানে এবং গণপরিবহনে মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন,

যথাসম্ভব জনসমাগম পরিহার করুন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রেস নিউজ২৪’

সম্পাদক আবদুল মান্নান (সাগর), দৈনিক বিজয় পত্রিকার সম্পাদক সাব্বির

আহমেদ সেন্টু,দৈনিক আজকের নীরবাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এস এম

ইমদাদুল হক মিলন, মাই টিভির জেলা প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আল মামুন, বিডি

কারেন্ট নিউজ২৪’র বার্তা সম্পাদক মাহফুজুর রহমান,বাংলাদেশ মফস্বল

সাংবাদিক ফোরামের সহ-সভাপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, বাংলাদেশ মানবাধিকার

কাউন্সিল জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান খোকন, মহানগর

সাংগঠনিক সম্পাদক আবুুল হাসান বাপ্পি, মহানগর যুগ্ম-সম্পাদক মহিউদ্দিন

খোকন, প্রেস নিউজ২৪’র ফটো সাংবাদিক আল-আমিন, সেন্টু, রাকিবুর রহমান সাগর,

মোঃ ইয়াসিন মিয়া, আশেক মাহমুদ সংগ্রাম, মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

