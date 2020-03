বন্দরে করোনা প্রতিরোধে সৃজন শিল্পী গোষ্ঠী’র লিফলেট বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টারঃ

‘‘করোনা ভাইরাসে আতংকিত নই আসুন আমরা সতর্ক হই’’এই শ্লোগানকে সামনে রেখে

প্রচারণামূলক কার্যক্রম শুরু করেছে সৃজন শিল্পী গোষ্ঠী। শুক্রবার সকাল

৯টায় বন্দর ১নং খেয়াঘাট এলাকায় এ কার্যক্রমের উদ্বোধণ করেন বন্দর উপজেলা

শিল্পকলা একাডেমি’র সাধারণ সম্পাদক নাট্যকার ও সাংবাদিক সাব্বির আহমেদ

সেন্টু। সৃজন শিল্পী গোষ্ঠী’র সভাপতি এস এম ইউসূফের সভাপতিত্বে কার্যক্রম

পরিচালনায় অংশ নেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শামীম খান,মোঃ জাহাঙ্গীর

আলম,কার্যকরি সদস্য মোঃ বশির খান,মোঃ সোলেমান ও মোঃ ফয়সাল। এতে সংহতি

প্রকাশ করে কর্মসূচীতে অংশ নেন আনন্দ থিয়েটারের সভাপতি মোঃ শাহ আলম ভূইয়া

ও চ্যানেল জিরো’র ক্যামেরা পার্সন মোঃ মুসফিকুর রহমান। কার্যক্রমের

উদ্বোধণকালে সাব্বির আহমেদ সেন্টু বলেন,করোনা ভাইরাস নিয়ে আতংকিত হওয়ার

কিছু নেই। বরং ভাইরাস মোকাবেলায় আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। নিজে সতর্ক

থাকবো অন্যকেও সতর্ক রাখবো। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে প্রবাসী কোন ব্যাক্তি

বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তণ করলে সবার আগে তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে সর্বনিন্ম

১৪দিন বিশ্রাম নিতে হবে। এই রকম কোন ব্যাক্তির সন্ধান পাওয়া গেলে আইন

হাতে তুলে না নিয়ে নিকটস্থ থানা পুলিশ কিংবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা

স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন। মনে রাখবেন একজন ব্যাক্তির ভুলের

কারণে অনেক মানুষের ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। কাজেই সবার আগে আমাদের

নিজেদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

