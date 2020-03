বাংলাদেশকে লকডাউন ও জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরামর্শ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

নিউজ ডেস্ক : প্রা’ণঘা’তী করোনা ভাইরাসের প্রা’দুর্ভা’বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে লকডাউন ও জ’রু’রি অবস্থা ঘোষণার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। শনিবার দুপুরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) বিদায়ী মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকনকে এ পরা’মর্শ দিয়েছেন সংস্থাটির বিশেষ’জ্ঞরা।

এদিন করোনা ভাইরাস মো’কাবিলায় সাঈদ খোকনের বনানীর বাসভবনে বৈঠক করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনেকেবল ডিসিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রটেকশনের (এসডিসিপি) প্রতিনিধি দল। ওই বৈঠকেই মেয়রকে দেশে লকডাউন ও জ’রু’রি অবস্থা ঘোষণার পরামর্শ দেয়া হয়।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন সাঈদ খোকন। তিনি বলেন, দেশে লকডাউন অবস্থা ঘোষণার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। পুরোপুরি না হলে অন্তত আংশিক লকডাউন তৈরি করা। একইসঙ্গে জ’রুরি অবস্থা জা’রি করা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ সরকারের সর্বোচ্চ মহল অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে বলে জানান বিদায়ী মেয়র।

সাঈদ খোকন বলেন, আমরাও দেখেছি, যেসব দেশে লকডাউন করা হয়েছে বা জ’রুরি অবস্থা জা’রি করা হয়েছে, সেখানে নতুন আ’ক্রা’ন্তের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আছে। নতুন করে সং’ক্র’মণ কম হয়েছে। তাই আমরা তাদের জানিয়েছি, তাদের এই পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করব। কারণ সরকারপ্রধান হিসেবে তিনিই শুধু এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।