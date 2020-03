মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের কারবারে ব্যথিত হয়ে যা বললেন ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম ৫০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা

নিউজ ডেস্ক : শনিবার ভোর ৬টা থেকে র‌্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম অভি’যান শুরু করেন রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর পেঁয়াজের আড়তে। প্রথমে সাদা পোশাকের র‌্যাব অফিসারদের নিয়ে আড়তে ঢুকে দেখেন কীভাবে কোনো কারণ ছাড়া সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে ৩-৪ গুণ বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে।

মুনা’ফাখো’র ব্যবসায়ীদের অতি’রিক্ত মূল্যে পেঁয়াজ ও আলু বিক্রির কারণে যাত্রাবাড়ীতে ৫০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং পাঁচ ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন মেয়াদে কা’রাদ’ণ্ড দেন তিনি। অভিযান শেষে অভি’যানের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম।

মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের কারবারে ব্যথিত হয়ে তিনি লিখেছেন, ”ভাবতেই কষ্ট হয় তিন দিন আগেও প্রতি কেজি পেয়াঁজ পাইকারি বিক্রি হয়েছে ২৮-৩১ টাকা। সেটা কোনো কারণ ছাড়াই গতকাল বিক্রি করেছে ৬৫-৭০ টাকা। খুচরা বাজারে ৮০-৮৫ টাকা। ১২-১৪ টাকা কেজি দরে পাইকারি বিক্রি হতো আলু, সেটা করে ফেলল ২৫-৩০ টাকা। আজ সকালে যখন যাত্রাবাড়ী আড়তে ক্রেতা সেজে ইউনিফর্ম ছাড়া ফোর্স নিয়ে প্রবেশ করলাম তখনও দেখলাম গতকালের চিত্র।

কিন্তু যখনই বুঝল মোবাইল কোর্ট আসছে তখনই পেয়াঁজ হলো ৩৫-৪০ টাকা আর আলু হলো ১৪-১৬ টাকা কেজি। অতি’রিক্ত মূল্যে পেঁয়াজ ও আলু বিক্রি করায় যাত্রাবাড়ীর ৩১টি আড়তকে এবং আমদানিকৃত মেয়াদোত্তীর্ণ মাছ মজুত করায় একটি হিমাগারকে মোট ৫০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা জরি’মানা এবং পাঁচজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কা’রাদ’ণ্ড দিয়েছেন র‌্যাব-১০ এর সহযোগিতায় পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত।”