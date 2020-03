মা’রাত্ম’ক ছোঁ’য়াছে রো’গ করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বজু’ড়ে স্কুলগুলো ব’ন্ধ হয়ে গেছে। ব্রিটেন জানিয়েছে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের স্কুলগুলো বন্ধ থাকবে। শিশুদের যাতে করোনা ঝুঁ’কির থেকে মু’ক্ত রাখা যায় সে কারণেই এই সিদ্ধা’ন্ত নেওয়া হয়েছে। চীনে শিশুদের মাঝে সং’ক্র’মণের হার কম থাকলেও ইউরোপে শিশুদের আক্রা’ন্ত হতে দেখা যাচ্ছে। অনেক বাবা-মায়েরা তাদের শিশুদের নি’রাপ’ত্তা নিয়ে উ’দ্বি’গ্ন হয়ে পড়েছেন। শিশুদের ক্ষেত্রে করোনার ল’ক্ষ’ণগুলি কি প্রা’প্তবয়’স্কদের মতো? না-কি আলাদা হবে সেটা নিয়ে অনেকেই উ’দ্বি’গ্ন।

শিশুদের করোনাভাইরাসের ল’ক্ষ’ণ: সেন্টার ফর ডি’জি’জ ক’ন্ট্রো’লের (সিডিসি) মতে,বাচ্চাদের মধ্যে করোনাভাইরাসের ল’ক্ষ’ণগুলি প্রা’প্তবয়’স্কদের মধ্যে যেসব ল’ক্ষ’ণ দেখা যায় সেই একইরকম। ভাইরাসে আক্রা’ন্ত শিশুদের মাঝে এখনও পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হালকা ল’ক্ষ’ণ সমুহ দেখা যাচ্ছে।

তবে সিডিসির ওয়েবসাইটে আরও বলা হয়েছে যে, এই রো’গ সম্পর্কে আমরা এখনও পু’রোপু’রি জানি না। আমাদের এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে এর প্রকৃ’ত ল’ক্ষ’ণগুলি কী সেটা এখনও জানা যায়নি। সূত’রাং, ঝুঁ’কি না নিয়ে শিশুদের সা’বধা’নে রাখতে হবে। কোন ভাবেই যেন তাদের করোনায় আক্রা’ন্ত না করতে পারে সেদিকে বিশেষ ন’জ’র দেওয়া প্রয়োজন। কারণ শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে স’না’ক্ত করা সম্ভব না হওয়ায় এটা তাদের জীবনের জন্য গু’রুত’র ঝুঁ’কির সৃ’ষ্টি করতে পারে।

ওয়েবসাইটটিতে বলা হয়েছে,’নি’শ্চি’ত কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রা’ন্ত শিশুদের মাঝে সাধারণত হালকা ল’ক্ষ’ণগুলি দেখা যায়। এরমধ্যে রয়েছে- জ্ব’র, স’র্দি,শু’ষ্ক কাশি ইত্যাদির মতো ঠা’ন্ডা জাতীয় ল’ক্ষ’ণ। কিছু কিছু শিশুর ক্ষে’ত্রে ব’মি ও ডা’য়রি’য়ারও খবর পাওয়া গেছে। কিছু শিশু গু’রু’তর অ’সু’স্থতার জন্য উ’চ্চ ঝুঁ’কিতে থাকতে পারে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। সুতরাং, শিশুদের বিশেষ প’রিচ’র্যা ও তারা যাতে কোনভাবেই জী’বা’ণু দ্বা’রা সং’ক্র’মিত হতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাকতে হবে। করোনাভাইরাস সং’ক্র’মণে শিশুদের মাঝে কী কী পরিবর্তন হয় সেটা এখনও পু’রোপু’রি জানা সম্ভব হয়নি। আমাদের এ সম্পর্কে আরও অনেক কিছু শিখতে হবে।