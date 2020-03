আজ পবিত্র শবে মেরাজ

আজ রোববার পবিত্র শবে মেরাজ। ইতিহাসের এই দিনগত রাতে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আরশে আজিমে যান। এ কারণেই হিজরি রজব মাসের ২৬ তারিখের রাতটি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত মহিমাপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

প্রতিবছর মুসলমানরা আরবি মাস রজবের ২৭ তারিখে শবে মেরাজ উদ্‌যাপন করে থাকেন।

এ উপলক্ষে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে দেশের সমৃদ্ধি ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে মুসলমানরা সারা রাত মহান আলস্নাহর কাছে বিশেষ দোয়া করবেন। তবে করোনার কারণে এবার শবেমেরাজ উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের মিলাদ ও ওয়াজ মাহফিলের বিভিন্ন কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে।

এই রাতেই মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা শরিফ থেকে ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-এর সঙ্গে সপ্তম আসমান পেরিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাক্ষাৎ লাভ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

পৃথিবীতে ফিরে রাসুল (সা.) পুরো ঘটনা হজরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করেন। মক্কার কাফেররা রাসুল (সা.) মেরাজের ঘটনাকে অবিশ্বাস করলেও তিনি নিঃসংশয়ে তা বিশ্বাস করেন। রাসুল (সা.) তাকে সিদ্দিকি বা বিশ্বাসী খেতাব দেন।