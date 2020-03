একনজরে করোনা আক্রান্ত দেশ, রোগী ও মৃতের সংখ্যা

করোনাভাইরাসের দাপটে এখন কাঁপছে বিশ্ব। প্রাণঘাতি এই ভাইরাস এখন ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের ১৮৫টি দেশ ও অঞ্চলে। বিশ্বব্যাপী এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এখন ২ লাখ ৯৭ হাজার ৫৩৮। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৭ জনের। তবে আক্রান্ত প্রায় ৩ লাখ মানুষের মধ্যে ৯৪ হাজার ৫৮৪ জন সুস্থ হয়েছেন।

চীনের উহান শহরে গতবছরের ডিসেম্বর প্রথম করোনা আবির্ভূত হয়। দেশটিতে তান্ডব চালিয়ে করোনা মহামারির কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠেছে ইউরোপ। এরইমধ্যে চীনে করোনার ব্যাপকতা কমে এসেছে। করোনাভাইরাসের উৎসস্থল উহানে গত তিনদিন নতুন কোনো রোগীর করোনা সংক্রমণ হয়নি। কিন্তু ইউরোপে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেছে এই মহামারি। করোনায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ইতালিতে। দেশটিতে করোনার গ্রাসে মারা গেছে ৪ হাজার ৫৮৭ জন, আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩ হাজার পাঁচশ ৮৭ জনে। করোনার উৎপত্তিস্থল চীনে মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ২৫৫ জনের। দেশটিতে আক্রান্তের ঘটনা ৮১ হাজার ৮ জন। করোনার মৃত্যুর মিছিলে এরপরই রয়েছে এশিয়ার দেশ ইরান. মৃত্যৃ হয়েছে ১ হাজার ৫৫৬ জনের।

আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওমিটারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, করোনাভাইরাস আক্রান্ত দেশে, সংক্রমিত রোগী ও মৃতের সংখ্যা তুলে ধরা হলো।

আফগানিস্তান: সংক্রমণ ২৪।

আলবেনিয়া: সংক্রমণ ৭০, মৃত্যু ২।

আলজেরিয়া: সংক্রমণ ৯০, মৃত্যু ৯।

অ্যান্দোরা: সংক্রমণ ৭৫।

অ্যাঙ্গোলা : সংক্রমণ ২।

অ্যান্টিগুয়া এন্ড বার্বুডা: সংক্রমণ ১।

আর্জেন্টিনা : সংক্রমণ ১৫৮, মৃত্যু ৩।

আর্মেনিয়া: সংক্রমণ ১৩৬।

অস্ট্রেলিয়া: সংক্রমণ ৮৭৪, মৃত্যু ৭।

অস্ট্রিয়া: সংক্রমণ ২,৩৮৮, মৃত্যু ৭।

আজারবাইজান: সংক্রমণ ৪৪ ,মৃত্যু ১।

বাহরাইন: সংক্রমণ ২৭৮, মৃত্যু ১।

বাংলাদেশ: সংক্রমণ ২০, মৃত্যু ২।

বেলারুশ: : সংক্রমণ ৬৯।

বেলজিয়াম: সংক্রমণ ২,২৫৭, মৃত্যু ৩৭।

ভুটান: সংক্রমণ ২।

বলিভিয়া: সংক্রমণ ১৯।

বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনিয়া: সংক্রমণ ৯০।

ব্রাজিল: সংক্রমণ ৯৭৭, মৃত্যু ৭।

ব্রুনাই: সংক্রমণ ৭৮।

বুলগেরিয়া: সংক্রমণ ১২৭, মৃত্যু ৩।

বুরকিনি ফাসো: সংক্রমণ ৪০, মৃত্যু ১।

কম্বোডিয়া: সংক্রমণ ৫১।

ক্যামেরুন: সংক্রমণ ২০।

কানাডা: সংক্রমণ ১,০৮৫, মৃত্যু ১২।

কেপ ভেরডে: সংক্রমণ ১।

কেইমেন আইল্যান্ড: সংক্রমণ ৩, মৃত্যু ১।

সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক : সংক্রমণ ৩।

চাঁদ: সংক্রমণ ১।

চিলি : সংক্রমণ ৪৩৪।

চীন: সংক্রমণ ৮১,০০৮, মৃত্যু ৩,২৫৫।

কলম্বিয়া: সংক্রমণ ১২৮।

কঙ্গো: সংক্রমণ ৩।

কোস্টা রিকা: সংক্রমণ ১১৩, মৃত্যু ২।

ক্রোয়েশিয়া: সংক্রমণ ১৬৮, মৃত্যু ১।

কিউবা: সংক্রমণ ২১, মৃত্যু ১।

সাইপ্রাস: সংক্রমণ ৭৫।

চেক রিপাবলিক: সংক্রমণ ৮৮৩।

কঙ্গো: সংক্রমণ ২৩, মৃত্যু ১।

ডেনমার্ক: সংক্রমণ ১,৩৩৭, মৃত্যু ৯।

জিবুতি: সংক্রমণ ১।

ডোমিনিকান রিপাবলিক : সংক্রমণ ৭২, মৃত্যু ২।

ইকুয়েডর: সংক্রমণ ৪২৬, মৃত্যু ৭।

মিশর: সংক্রমণ ২৮৫, মৃত্যু ৮।

গিনি: সংক্রমণ ৬।

এস্তোনিয়া: সংক্রমণ ২৮৩।

এসওয়াতিনি: সংক্রমণ ১।

ইথিওপিয়া: সংক্রমণ ৯।

ফারো আইল্যান্ড: সংক্রমণ ৪৭।

ফিনল্যান্ড: সংক্রমণ ৪৫০।

ফ্রান্স: সংক্রমণ ১২,৬৩২, মৃত্যু ৪৫০।

ফ্রেন্স গুয়েনা: সংক্রমণ ১৫।

গ্যাবোন: সংক্রমণ ৪।

গাম্বিয়া: সংক্রমণ ১।

জর্জিয়া: সংক্রমণ ৪৭।

জার্মানি: সংক্রমণ ১৬,৬৬২, মৃত্যু ৬৮।

ঘানা: সংক্রমণ ১৬।

গ্রিস: সংক্রমণ ৪৯৫, মৃত্যু ১০।

গুয়েতেমালা: সংক্রমণ ১২, মৃত্যু ১।

গিনি: সংক্রমণ ৬।

গায়ানা: সংক্রমণ ৭, মৃত্যু ১।

হন্ডুরাস : সংক্রমণ ২৪।

হাঙ্গেরি: সংক্রমণ ৮৫, মৃত্যু ৪।

আইল্যান্ড: সংক্রমণ ৪০৯।

ইন্ডিয়া: সংক্রমণ ২৭১, মৃত্যু ৫।

ইন্দোনেশিয়া: সংক্রমণ ৪৫০, মৃত্যু ৩৮।

ইরান: সংক্রমণ ২০,৬১০, মৃত্যু ১,৫৫৬।

ইরাক: সংক্রমণ ২০৮, মৃত্যু ১৭।

আয়ার‌্যান্ড: সংক্রমণ ৬৮৩, মৃত্যু ৩।

ইসরাইয়েল: সংক্রমণ ৭০৫, মৃত্যু ১।

ইতালি: সংক্রমণ ৪৭,০২১, মৃত্যু ৪,০৩২।

আইভরি কোস্ট: সংক্রমণ ৯।

জ্যামাইকা: সংক্রমণ ১৬, মৃত্যু ১।

জাপান: সংক্রমণ ১,৬৬৮, মৃত্যু ৪০।

জর্ডান: সংক্রমণ ৮৫।

কাজাখস্থান: সংক্রমণ ৪৯।

কেনিয়া: সংক্রমণ ৭।

কসোভো: সংক্রমণ ২৪।

কুয়েত: সংক্রমণ ১৭৬।

লাটভিয়া: সংক্রমণ ১১১।

লেবানন: সংক্রমণ ১৭৭, মৃত্যু ৪।

লাইবেরিয়া: সংক্রমণ ২।

লিচেনস্টেইন: সংক্রমণ ২৮।

লিথুয়ানিয়া: সংক্রমণ ৬৩।

লুক্সেম্বার্গ: সংক্রমণ ৪৮৪, মৃত্যু ৫।

মালয়েশিয়া: সংক্রমণ ১,১৮৩, মৃত্যু ৩।

মালদ্বীপ: সংক্রমণ ১৩।

মালটা: সংক্রমণ ৬৪।

মৌরিতানিয়া: সংক্রমণ ১২।

মৌরিশাস: সংক্রমণ ৩, মৃত্যু ১।

মেক্সিকো: সংক্রমণ ১৬৪, মৃত্যু ১।

মলদোভা: সংক্রমণ ৬৬, মৃত্যু ১।

মোনাকো: সংক্রমণ ১১।

মঙ্গোলিয়া: সংক্রমণ ৬।

মন্টিনিগ্রো: সংক্রমণ ১৪।

মরোক্কো: সংক্রমণ ৮৬, মৃত্যু ৩।

নামিবিয়া: সংক্রমণ ৩।

নেপাল: সংক্রমণ ১।

নেদারল্যান্ড: সংক্রমণ ৩,০০৩, মৃত্যু ১০৬।

নিউজিল্যান্ড: সংক্রমণ ৫২।

নাইজার: সংক্রমণ ১।

নাইজেরিয়া: সংক্রমণ ১২।

নর্থ ম্যাকেডোনিয়া: সংক্রমণ ৭৬।

নরওয়ে: সংক্রমণ ১,৯৫৯, মৃত্যু ৭।

ওমান: সংক্রমণ ৫২।

পাকিস্তান: সংক্রমণ ৫০১, মৃত্যু ৩।

প্যালেস্টাইন: সংক্রমণ ৫২।

পানামা: সংক্রমণ ২০০, মৃত্যু ১।

প্যারাগুয়ে: সংক্রমণ ১৮।

পেরু: সংক্রমণ ২৬৩, মৃত্যু ৪।

ফিলিপিন্স: সংক্রমণ ৩০৭, ১৯ মৃত্যু।

পোল্যান্ড: সংক্রমণ ৪২৫, মৃত্যু ৫।

পর্তুগাল ১,২৮০, মৃত্যু ১২।

কাতার: সংক্রমণ ৪৭০।

রোমানিয়া: সংক্রমণ ৩০৮।

রাশিয়া: সংক্রমণ ২৫৩, মৃত্যু ১।

রুয়ান্ডা: সংক্রমণ ১৭।

সেইন্ট লুসিয়া: সংক্রমণ ২।

সেইন্ট ভিনস্টে: সংক্রমণ ১।

সান মেরিনো: সংক্রমণ ১৪৪, মৃত্যু ১৪ভ।

সৌদি আরব ৩৪৪।

সেনেগাল: সংক্রমণ ৪৭।

সার্বিয়া: সংক্রমণ ১৪৯, মৃত্যু ১।

সিসিলাস: সংক্রমণ ৭।

সিঙ্গাপুর: সংক্রমণ ৪৩২, মৃত্যু ২।

স্লোভাকিয়া: সংক্রমণ ১৩৭, মৃত্যু ১।

স্লোভেনিয়া: সংক্রমণ ৩৪১, মৃত্যু ১।

সোমালিয়া: সংক্রমণ ১।

সাউথ আফ্রিকা: সংক্রমণ ২০২।

সাউথ কোরিয়া: সংক্রমণ ৮,৬৫২, মৃত্যু ১০০।

স্পেইন: সংক্রমণ ২১,৫৭১, মৃত্যু ১,০৯৩।

শ্রিলঙ্কা: সংক্রমণ ৭৩।

সুদান: সংক্রমণ ২, মৃত্যু ১।

সুরিনাম: সংক্রমণ ২, মৃত্যু ১।

সুইডেন: সংক্রমণ ১,৬৩৯, মৃত্যু ১৬।

সুইজারল্যান্ড: সংক্রমণ ৫,৫৪৪, মৃত্যু ৫৬।

তাইওয়ান: সংক্রমণ ১৩৫, মৃত্যু ২।

তানজানিয়া: সংক্রমণ ৬।

থাইল্যান্ড: সংক্রমণ ৩২২, মৃত্যু ১।

টোগো: সংক্রমণ ৯।

ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো: সংক্রমণ ৯।

তিউনিশিয়া: সংক্রমণ ৫৪, মৃত্যু ১।

তুরস্ক: সংক্রমণ ৬৭০, মৃত্যু ৯।

ইক্রেইন: সংক্রমণ ৪১, মৃত্যু ৩।

আরব আমিরাত: সংক্রমণ ১৪০, মৃত্যু ২।

যুক্তরাজ্য: সংক্রমণ ৪,০১৪, মৃত্যু ১৭৭।

যুক্তরাষ্ট্র: সংক্রমণ ১৯,৬২৪, মৃত্যু ২০৩।

উরুগুয়ে: সংক্রমণ ৯৪।

ইজবেকিস্তান : সংক্রমণ ৩৩।

ভ্যাটিক্যান সিটি: সংক্রমণ ১।

ভেনেজুয়েলা: সংক্রমণ ৬৫।

ভিয়েতনাম: সংক্রমণ ৯২।

জাম্বিয়া: সংক্রমণ ২।

জিম্বাবুয়ে: সংক্রমণ ১।