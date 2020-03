করোনা প্রতিরোধে ৪ লাখ সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ করবেন স্বপ্না ভৌমিক

নিউজ ডেস্ক : গোটা বিশ্ব আজ করোনার দুর্যো’গে আ’ক্রা’ন্ত। করোনার জোয়ারে কোথাও যখন কোনো ভালো খবর নেই, ঠিক তখনই আলো ছড়াচ্ছেন স্বপ্না ভৌমিক ও তার দল। করোনা থেকে সুর’ক্ষা পেতে চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) বানাচ্ছেন বিশ্বখ্যাত পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান ‘মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার’-এর বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার স্বপ্না ভৌমিক ও তার দল।

স্বপ্না ভৌমিক জানান, দেশের হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলোতে করোনা ভাইরাস নিয়ে কাজ করা ডাক্তার, নার্স এবং রো’গীদের জন্য পিপিই তৈরি করছেন তারা। এ কাজে তাকে সহায়তা করছে তাদের নিয়’ন্ত্রণাধীন তৈরি পোশাক কারখানাগুলো। আগামী ১০-১২ দিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে ৪ লাখ স্বাস্থ্য সরঞ্জাম বা পিপিই। এগুলো হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্য সরঞ্জাম বা পিপিই বানানোর জন্য শনিবার (২১ মার্চ) সারাদিন বাজার ঘুরে কাপড় যোগাড় করেছেন, চূড়ান্ত করেছেন ডিজাইন। আর সন্ধ্যায় পেয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি। তারপর শনিবার রাত থেকেই শুরু হয়েছে পিপিই তৈরির কাজ। স্বপ্না ভৌমিকের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রে জানা গেছে, নিজের মাকে মাত্র ২১ দিন আগে হা’রিয়েছেন স্বপ্না ভৌমিক। করোনা আ’ক্রা’ন্ত দেশের এই অবস্থায় মা হা’রানোর ক’ষ্টগুলোও তার চা’পা পড়েছে মানুষের ক’ষ্টের চি’ন্তায়।

যা থেকে তিনি সাহ’সী উদ্যোগ নিয়ে শুরু করেছেন পিপিই তৈরির কাজ। এদিকে, স্বপ্না ভৌমিকের এই উদ্যোগ ইতিবাচক ঝ’ড় তুলেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সকলেই স্বপ্না ভৌমিককে অভিবাদন জানাচ্ছেন। সেই সঙ্গে প্র’শ্ন তুলেছেন যে এক স্বপ্না ভৌমিক যদি পিপিই বানাতে পারে তবে পোশাক খাতের বড় বড় মালিক বা এদের সংগঠন দেশের এই দুর্যো’গে কি করছেন।