করোনা ভাইরাস সংক্রমণ: গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদানে ঢাবি সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বান

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশও এখন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। অত্যন্ত অল্প সময়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া এ ঘাতক ব্যাধি গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দের পেশাগত দায়িত্বপালনকে আরো বেশী ঝুঁকিপূর্ণ করেছে বলে মনে করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ডিইউএমসিজেএএ)।