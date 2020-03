চা-স্টলে আড্ডা ও হাট-বাজার বন্ধের নিষেধাজ্ঞা

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি: টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে করোনা ভাইরাস রোধে উপজেলার সকল চা স্টলে টিভি চালানো বন্ধ ও সর্বসাধারণের আড্ডা না দেয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

গত শনিবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রোধকল্পে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা এবং দ্রব্যমূল্যে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্য রাখতে বিশেষ পরামর্শ সভা শেষে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

নিষেধাজ্ঞায় বলা হয়, আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত উপজেলায় প্রত্যেক এলাকায় সকল চা স্টলে টিভি চালানো বন্ধ ও আড্ডা দেয়া যাবে না। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তার বা সেই চা স্টলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও আরেক এক বিজ্ঞপ্তিতে বিকালে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ মোকাবেলায় উপজেলার গোবিন্দাসী হাট, নিকরাইল হাট, গোবিন্দপুর হাট ও শিয়ালকোল গো-হাটসহ বড় বড় সাপ্তাহিক হাট আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। অন্যথায়, যারা আইন অমান্য করবেন। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।