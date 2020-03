মাধবপুরে সরকারি নিষেধ অমান্য করে অনুষ্ঠান করায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা

মহিউদ্দিন আহদেম,মাধবপুর (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি। ।

হবিগঞ্জের মাধবপুরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারি নিষেধ অমান্য করে ঘটা করে সুন্নতে খতনা অনুষ্ঠান করায় ছেলের পিতা কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার কমল পুর গ্রামে। ওই গ্রামের কামাল মিয়া তার ছেলের সুন্নতে খতনা করা উপলক্ষে গরু জবাই করে কয়েক শ লোকের খাবার দাবারের আয়োজন করে।

খবর পেয়ে রোববার দুপুরে মাধবপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার(ভুমি) আয়েশা আক্তার ওই গ্রামে গিয়ে অনুষ্টান টি বন্ধ করে দিয়েছেন।

উক্ত অনুষ্ঠান এর খবরটি প্রশাসন পূর্বেই অবগত হয়ে অনুষ্ঠান না করার নির্দেশ দেন। কিন্তু কামাল মিয়া প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে গরু জবাই করে বাড়িতে প্যান্ডেল বানিয়ে ছেলের খতনার আয়োজন করেন।

এতে কয়েক শ লোকের সমাগম হয়।খবর পেয়ে সহকারী কমিশনার(ভুমি) আয়েশা আক্তার কমলপুর গ্রামে গিয়ে অনুষ্ঠান বন্ধ করে এবং প্যান্ডেল খোলার নিদের্শ দেন। এ সময় উপস্থিত অথিতিরা অনেকেই পালিয়ে যায়।

কারোনা ভাইরাসের কারনে সরকার সারা দেশে সব ধরনের সভা, সমাবেশ , গন জমায়েত , ধমীয় অনুষ্ঠান করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।